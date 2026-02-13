    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSAFRAN AktievorwärtsNachrichten zu SAFRAN

    Safran gefragt - JPMorgan lobt Ausblick

    Für Sie zusammengefasst
    • Safran-Aktien steigen nach positiven Geschäftszahlen.
    • Rekordhoch von 330 Euro könnte bald erreicht werden.
    • Analysten erwarten Gewinnsteigerungen und Rückkäufe.
    Foto: Alex Marc - Safran

    PARIS (dpa-AFX) - Die Aktien von Safran dürften am Freitag nach der Veröffentlichung von Geschäftszahlen wieder Kurs auf ihr Rekordhoch nehmen. Am Morgen stiegen sie auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Euronext-Schlusskurs vom Vortag um rund dreieinhalb Prozent auf 317,90 Euro. Damit würde im Hauptgeschäft das Mitte Januar erreichte Rekordhoch von knapp 330 Euro wieder näher rücken.

    Der französische Triebwerkhersteller verspricht sich vom Rüstungsboom und der anziehenden Nachfrage von Flugzeugbauern deutliche Gewinnsteigerungen in den kommenden Jahren. Das kam am Markt und bei Experten gut an.

    Analyst David Perry von der Investmentbank JPMorgan sieht nun Luft nach oben für die durchschnittlichen Analystenschätzungen für das laufende Jahr. Zudem dürften die Prognosen des Unternehmens für 2028 eher vorsichtig gewählt sein. Mit Blick auf die Telefonkonferenz zur Zahlenvorlage stünden nun noch die Pläne des Unternehmens für Ausschüttungen an die Aktionäre und Aktienrückkäufe im Blick./mis/jha/

    ISIN:FR0000073272WKN:924781

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAFRAN Aktie

    Die SAFRAN Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,65 % und einem Kurs von 318 auf Tradegate (13. Februar 2026, 08:55 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAFRAN Aktie um +9,34 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,24 %.

    Die Marktkapitalisierung von SAFRAN bezifferte sich zuletzt auf 138,10 Mrd..

    SAFRAN zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9200 %.

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 348,80EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 340,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 380,00EUR was eine Bandbreite von +3,00 %/+15,12 % bedeutet.






