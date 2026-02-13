    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDelivery Hero AktievorwärtsNachrichten zu Delivery Hero

    AKTIE IM FOKUS

    157 Aufrufe 157 0 Kommentare 0 Kommentare

    Delivery Hero unter Druck wegen Nahost-Tochter Talabat

    Für Sie zusammengefasst
    • Delivery Hero-Aktien setzen Talfahrt fort.
    • Talabat meldet schwachen Ausblick, Gewinnwarnung.
    • Anleger skeptisch, Wertsteigerung durch Management unklar.
    AKTIE IM FOKUS - Delivery Hero unter Druck wegen Nahost-Tochter Talabat
    Foto: Paul Zinken - dpa-Zentralbild/dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Delivery Hero dürften am Freitag ihre jüngste Talfahrt fortsetzen. Zu der Tatsache, dass Internetaktien zuletzt von Anlegern stark verkauft werden aus Sorge vor störendem KI-Einfluss, gesellten sich zu Wochenschluss schlechte Nachrichten von der Nahost-Tochter Talabat. Auf der Plattform Tradegate wurden die Papiere des Essenslieferdienstes 4,5 Prozent unter ihrem Xetra-Schluss bei 20,16 Euro gehandelt. Sie näherten sich auf ihrem bereits niedrigsten Niveau seit Dezember wieder der 20-Euro-Marke. Die Talabat-Aktien waren am Freitag nach der Zahlenvorlage an der Börse Dubai um 8 Prozent abgesackt.

    Umsatzseitig sei das vierte Quartal von Talabat in Ordnung, schrieb Analyst Evgenii Annenkov von der Investmentbank Jefferies. Der Ausblick auf das operative Ergebnis (Ebitda) im neuen Geschäftsjahr liege aber unter dem Analystenkonsens. Marcus Diebel von JPMorgan sprach in einem Kommentar gar von einer "Gewinnwarnung" wegen geplanter Investitionen. Es sei aktuell noch nicht klar, wie viel davon schon in den Ausblick von Delivery Hero eingepreist sei. Es bestehe das Risiko, dass das operative Ergebnis (Ebitda) des MDax-Mitglieds 2026 niedriger ausfällt als im Vorjahr.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Delivery Hero!
    Long
    16,00€
    Basispreis
    3,87
    Ask
    × 5,17
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    23,10€
    Basispreis
    0,39
    Ask
    × 5,16
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Auch die Wahrscheinlichkeit, dass Talabat eine Rolle bei einem möglichen Verkauf von Unternehmensteilen spielt, sinkt laut Diebel mit den neuen Erkenntnissen. Im Dezember hatte Delivery Hero Maßnahmen zur Steigerung des Börsenwertes angekündigt, die den Kurs im Januar erstmals seit September wieder über die 27-Euro-Marke getrieben hatten. Davon haben die Aktien mittlerweile wieder ein Viertel an Wert eingebüßt. Diebel schrieb in einem weiteren Kommentar, Anleger seien zunehmend skeptisch, ob das Management den wahren inneren Wert herauskristallisiere./tih/ag/stk

    Delivery Hero

    -7,45 %
    -17,16 %
    -21,77 %
    +10,43 %
    -26,22 %
    -54,75 %
    -84,44 %
    -31,57 %
    ISIN:DE000A2E4K43WKN:A2E4K4

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Delivery Hero Aktie

    Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,77 % und einem Kurs von 20,00 auf Tradegate (13. Februar 2026, 08:58 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Delivery Hero Aktie um -17,16 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -21,77 %.

    Die Marktkapitalisierung von Delivery Hero bezifferte sich zuletzt auf 5,89 Mrd..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 33,57EUR. Von den letzten 7 Analysten der Delivery Hero Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 21,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 39,00EUR was eine Bandbreite von +6,92 %/+98,57 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Delivery Hero - A2E4K4 - DE000A2E4K43

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Delivery Hero. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIE IM FOKUS Delivery Hero unter Druck wegen Nahost-Tochter Talabat Die Aktien von Delivery Hero dürften am Freitag ihre jüngste Talfahrt fortsetzen. Zu der Tatsache, dass Internetaktien zuletzt von Anlegern stark verkauft werden aus Sorge vor störendem KI-Einfluss, gesellten sich zu Wochenschluss schlechte …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     