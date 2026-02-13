AKTIE IM FOKUS
Delivery Hero unter Druck wegen Nahost-Tochter Talabat
- Delivery Hero-Aktien setzen Talfahrt fort.
- Talabat meldet schwachen Ausblick, Gewinnwarnung.
- Anleger skeptisch, Wertsteigerung durch Management unklar.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Delivery Hero dürften am Freitag ihre jüngste Talfahrt fortsetzen. Zu der Tatsache, dass Internetaktien zuletzt von Anlegern stark verkauft werden aus Sorge vor störendem KI-Einfluss, gesellten sich zu Wochenschluss schlechte Nachrichten von der Nahost-Tochter Talabat. Auf der Plattform Tradegate wurden die Papiere des Essenslieferdienstes 4,5 Prozent unter ihrem Xetra-Schluss bei 20,16 Euro gehandelt. Sie näherten sich auf ihrem bereits niedrigsten Niveau seit Dezember wieder der 20-Euro-Marke. Die Talabat-Aktien waren am Freitag nach der Zahlenvorlage an der Börse Dubai um 8 Prozent abgesackt.
Umsatzseitig sei das vierte Quartal von Talabat in Ordnung, schrieb Analyst Evgenii Annenkov von der Investmentbank Jefferies. Der Ausblick auf das operative Ergebnis (Ebitda) im neuen Geschäftsjahr liege aber unter dem Analystenkonsens. Marcus Diebel von JPMorgan sprach in einem Kommentar gar von einer "Gewinnwarnung" wegen geplanter Investitionen. Es sei aktuell noch nicht klar, wie viel davon schon in den Ausblick von Delivery Hero eingepreist sei. Es bestehe das Risiko, dass das operative Ergebnis (Ebitda) des MDax-Mitglieds 2026 niedriger ausfällt als im Vorjahr.
Auch die Wahrscheinlichkeit, dass Talabat eine Rolle bei einem möglichen Verkauf von Unternehmensteilen spielt, sinkt laut Diebel mit den neuen Erkenntnissen. Im Dezember hatte Delivery Hero Maßnahmen zur Steigerung des Börsenwertes angekündigt, die den Kurs im Januar erstmals seit September wieder über die 27-Euro-Marke getrieben hatten. Davon haben die Aktien mittlerweile wieder ein Viertel an Wert eingebüßt. Diebel schrieb in einem weiteren Kommentar, Anleger seien zunehmend skeptisch, ob das Management den wahren inneren Wert herauskristallisiere./tih/ag/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Delivery Hero Aktie
Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,77 % und einem Kurs von 20,00 auf Tradegate (13. Februar 2026, 08:58 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Delivery Hero Aktie um -17,16 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -21,77 %.
Die Marktkapitalisierung von Delivery Hero bezifferte sich zuletzt auf 5,89 Mrd..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 33,57EUR. Von den letzten 7 Analysten der Delivery Hero Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 21,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 39,00EUR was eine Bandbreite von +6,92 %/+98,57 % bedeutet.
( von 32€ auf unter 17€ )
Es ist doch immer das gleiche Spiel, dass die Emittenten von Derivaten die einzelnen Zertifikate zu den Stichtagen abräumen. Nimm mal Bonuszertifikate, die mit Aufgeld verkloppt werden vom Emittenten; dann befördert man die Aktien nach unten, z.B. über pessimistische Vk-Empfehlungen, z.B. DZ Bank für Hello Fresh, bringt über Freunde Short-Seller in die Aktien und räumt die Barrieren ab und kann dann günstig die Aktien liefern.