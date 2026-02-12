Softwarefirmen unter Druck!

Die Rotation an den Märkten setzt sich fort. Besonders bemerkenswert ist die zunehmende Angst vor Künstlicher Intelligenz (KI), die dazu führt, dass Anleger vermehrt aus Softwareaktien aussteigen. Aktuell gerät Microsoft aus zwei Gründen unter Druck: Zum einen verliert Software an Wert, da sie künftig durch KI deutlich kostengünstiger produziert werden kann. Zum anderen hat sich die Marktstimmung bei Investitionen in Rechenzentren deutlich eingetrübt. Die derzeitige Einschätzung der Marktteilnehmer deutet darauf hin, dass das in Rechenzentren investierte Kapital künftig nur begrenzt zurückfließen wird. Dennoch gilt bei den großen US-Technologiekonzernen weiterhin das Prinzip „The winner takes it all“, weshalb weiterhin erhebliche Mittel für den Ausbau von Rechenzentren bereitgestellt werden.

Die Aktie der Microsoft Corporation zählt in den vergangenen zehn Jahren zu den Top-Performern. Zum gestrigen Kursniveau beträgt die Gesamtrendite knapp 700 Prozent. Seit Anfang 2022 wurde die zuvor nahezu kontinuierliche Kurssteigerung durchbrochen, wobei Zinserhöhungen erstmals seit längerer Zeit zu fallenden Kursen führten. Am 4. November 2022 wurde mit 213,43 US-Dollar ein Tief markiert. Anfang April 2025 verhinderte die US-Zollpolitik einen weiteren Kursanstieg. In diesem Zeitraum wurde zudem erstmals seit dem Tief im November 2022 die 200-Tage-Linie nach unten durchbrochen. Die anschließende Kurserholung verlief sehr steil, sodass bereits am 31. Juli mit 555,45 US-Dollar ein neues Allzeithoch erreicht wurde. Das Hoch am 28. Oktober bildete ein Doppeltop, woraufhin eine Rotation aus Technologiewerten zu einem deutlichen Kursverlust führte. Die oben im Text beschriebene Gemengelage lässt die Aktie derzeit angeschlagen erscheinen. Der Kurs könnte weiter in die Unterstützungszone zwischen 366,78 US-Dollar und 384,82 US-Dollar fallen. Ob in diesem Fall das Apriltief von 2025 bei 344,79 US-Dollar erneut getestet wird, bleibt offen. Dieses Tief resultierte aus einer Störung der Weltwirtschaft infolge der US-Zollpolitik. Ein ähnlicher Kursrückgang bei Microsoft ist möglich, falls die Weltmärkte erneut von größeren Problemen betroffen sein sollten.

Microsoft Corporation (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Fazit Risikobereite Anleger, die von einer fallenden Aktie der Microsoft Corporation bis auf 355,01 US-Dollar ausgehen, könnten mit einem Put-Optionsschein (WKN JV0MKK) überproportional mit einem Omega von -3,19 profitieren. Bei angenommener konstant hoher impliziter Volatilität von 30 % und dem Ziel bei 355,01 US-Dollar (0,52 Euro beim Optionsschein) ist bis zum 12.03.2026 eine Rendite von rund 53 % zu erzielen. Steigt der Kurs des Underlyings in dieser Periode auf 433,60 US-Dollar, resultiert daraus ein Verlust von rund 35 % beim Optionsschein. Das Chance-Risiko-Verhältnis beträgt somit 1,5 zu 1, wenn bei 433,60 Euro (0,22 Euro beim Schein) eine Stop-Loss Order vorgesehen wird.

Strategie für fallende Kurse WKN: JV0MKK Typ: Put-Optionsschein akt. Kurs: 0,35 – 0,36 Euro Emittent: JP Morgan Basispreis: 400,00 US-Dollar Basiswert: Microsoft Corporation akt. Kurs Basiswert: 403,51 Euro Laufzeit: 15.01.2027 Kursziel: 0,52 Euro Omega: -3,19 Kurschance: + 53 Prozent Quelle J.P. Morgan

