Schweizer Inflation verharrt bei 0,1 Prozent

NEUENBURG (dpa-AFX) - Die Teuerung in der Schweiz bleibt schwach. Zum Jahresauftakt verharrte die Inflation bei 0,1 Prozent, wie das Bundesamt für Statistik am Freitag mitteilte. Analysten hatten dies im Schnitt erwartet. Im Monatsvergleich gingen die Verbraucherpreise im Januar um 0,1 Prozent zurück.

Das Bundesamt hat die Konsumentenpreise mit einem neu zusammengesetzten Warenkorb berechnet. Damit passen die Statistiker den Index an aktuelle Konsumgewohnheiten und Marktveränderungen an.