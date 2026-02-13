    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsKingman Minerals AktievorwärtsNachrichten zu Kingman Minerals
    117 Aufrufe 117 0 Kommentare 0 Kommentare

    Kingman finalisiert 3D-Magnetikmodell und beauftragt Altar Drilling mit Phase III bei Mohave

    Kingman finalisiert 3D-Magnetikmodell und beauftragt Altar Drilling mit Phase III bei Mohave
    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    Vancouver, British Columbia – 13. Februar 2026 / IRW-Press / Kingman Minerals Ltd. (TSXV: KGS) (OTCQB: KGSSF) (Frankfurt: 47A1) („Kingman“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass es ein dreidimensionales Magnetik-Vektorinversionsmodell („3D MVI“) im Projektmaßstab abgeschlossen und Altar Drilling Inc. („Altar“) mit der Durchführung des geplanten Phase-III-Diamantbohrprogramms für sein hochgradiges Gold-Silber-Projekt Mohave (das „Projekt“) in Arizona beauftragt hat.

     

    Abbildung 1: Dreidimensionale Darstellung der Magnetik-Vektorinversion (MVI), die nordwestlich bis nordnordwestlich (NW–NNW) verlaufende Magnetikmerkmale zeigt, die aus der Kantenerkennung der Magnetikdaten abgeleitet wurden. Eine 0,4-Isofläche der remanenten Magnetisierungskomponente hebt ein remanent magnetisiertes, nordwestlich verlaufendes Magnetikmerkmal hervor, das räumlich mit dem kartierten Erzgangsystem in Zusammenhang steht.

     

    3D-Magnetik-Vektorinversion („MVI“)

     

    Die Magnetikdaten wurden im Dezember 2025 über dem Projektgebiet mithilfe einer hochauflösenden drohnenbasierten Magnetikvermessung („MAG“) erfasst (weitere Details finden Sie in der Pressemitteilung von Kingman vom 20. November 2025).

     

    Anschließend beauftragte das Unternehmen das in Ohio ansässige Unternehmen Fathom Geophysics LLC mit der Verarbeitung der Magnetikdaten und der Durchführung der 3D-MVI-Interpretation. Die Arbeiten umfassten mehrstufige Filterungs- und Inversionsschritte, einschließlich der Standardfilterung von Magnetikdaten, der zweidimensionalen Strukturerkennung, der Magnetik-Vektorinversion, der dreidimensionalen Strukturerkennung sowie ganzheitlicher struktureller und lithologischer Interpretationen.

     

    Basierend auf diesem Arbeitsablauf definiert das 3D-MVI-Modell die Geometrie und Ausrichtung der interpretierten Magnetik-Lineamente und Grenzen im gesamten Gebiet des Projekts Mohave, einschließlich einer Population von nordwestlich verlaufenden Lineamenten, die weitestgehend parallel zu den kartierten Erzgangausrichtungen verlaufen. Die dreidimensionale Kantenerkennung der Magnetisierungsvektoramplitude (Abbildung 1) wurde angewandt, um diese Grenzen zu schärfen und die Kontinuität der nordwestlich verlaufenden Lineamente einzugrenzen.

    Seite 1 von 5 




    Autor
    IRW Press
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von IRW Press
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Kingman finalisiert 3D-Magnetikmodell und beauftragt Altar Drilling mit Phase III bei Mohave Vancouver, British Columbia – 13. Februar 2026 / IRW-Press / Kingman Minerals Ltd. (TSXV: KGS) (OTCQB: KGSSF) (Frankfurt: 47A1) („Kingman“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass es ein dreidimensionales …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     