JPMORGAN stuft Delivery Hero auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Delivery Hero auf "Overweight" belassen. Analyst Marcus Diebel ging in seinem am Freitag veröffentlichten Kommentar auf die hartnäckigen KI-Sorgen in der europäischen Internetbranche ein. Beim Essenslieferanten Delivery Hero seien die nächsten strategischen Schritte mit dem Portfolio das wichtigste Anlegerthema. Die ordentliche operative Entwicklung interessiere aktuell eher weniger. Die Anleger sähen enorme Diskrepanz zwischen Börsenkurs und wahrem inneren Wert, seien aber zunehmend skeptisch, ob das Management ihn auch herauskristallisiere./ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2026 / 00:48 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 00:48 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,81 % und einem Kurs von 20,20EUR auf Tradegate (13. Februar 2026, 09:05 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Marcus Diebel

Analysiertes Unternehmen: Delivery Hero

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



