JPMORGAN stuft Delivery Hero auf 'Overweight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Delivery Hero auf "Overweight" belassen. Analyst Marcus Diebel ging in seinem am Freitag veröffentlichten Kommentar auf die hartnäckigen KI-Sorgen in der europäischen Internetbranche ein. Beim Essenslieferanten Delivery Hero seien die nächsten strategischen Schritte mit dem Portfolio das wichtigste Anlegerthema. Die ordentliche operative Entwicklung interessiere aktuell eher weniger. Die Anleger sähen enorme Diskrepanz zwischen Börsenkurs und wahrem inneren Wert, seien aber zunehmend skeptisch, ob das Management ihn auch herauskristallisiere./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2026 / 00:48 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 00:48 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2026 / 00:48 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 00:48 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,81 % und einem Kurs von 20,20EUR auf Tradegate (13. Februar 2026, 09:05 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Marcus Diebel
Analysiertes Unternehmen: Delivery Hero
Aktieneinstufung neu: positiv
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Marcus Diebel
Analysiertes Unternehmen: Delivery Hero
Aktieneinstufung neu: positiv
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte