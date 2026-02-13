SLR Group veröffentlicht Quartalszahlen 25/26 – Anleihe 9,029 % bis 10/27
Die SLR Group setzt ihren Wachstumskurs fort: Umsatz und Absatz steigen deutlich, während die Profitabilität unter Vorjahresniveau bleibt und Effizienzprogramme an Bedeutung gewinnen.
- Der Umsatz im zweiten Quartal 25/26 stieg um 17,9 % auf 49,8 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr.
- Das bereinigte EBITDA im Q2 25/26 beträgt 7,1 Mio. EUR, mit einer Marge von 14,1 %, was einen Rückgang gegenüber dem Vorjahr darstellt.
- Die verkauften Tonnagen im Q2 25/26 erhöhten sich um 25,9 % auf 25,3 Kilotonnen.
- Für das Gesamtjahr 25/26 erwartet die SLR Group eine Produktion von ca. 105 Kilotonnen und ein bereinigtes EBITDA zwischen 18 Mio. EUR und 20 Mio. EUR.
- Die Auftragslage ist in allen Vertriebsregionen robust, mit Fokus auf Effizienzsteigerungen bei Neuprodukten und Ersatzteilen.
- Die SLR Group ist ein führender Anbieter von hochqualitativen Sphäroguss-Komponenten, mit vier Produktionsstätten in Deutschland, Ungarn und Tschechien, und erzielte im Geschäftsjahr 2024/25 einen Umsatz von 194 Mio. EUR.
