    SLR Group veröffentlicht Quartalszahlen 25/26 – Anleihe 9,029 % bis 10/27

    Die SLR Group setzt ihren Wachstumskurs fort: Umsatz und Absatz steigen deutlich, während die Profitabilität unter Vorjahresniveau bleibt und Effizienzprogramme an Bedeutung gewinnen.

    Foto: Andrei Armiagov - stock.adobe.com
    • Der Umsatz im zweiten Quartal 25/26 stieg um 17,9 % auf 49,8 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr.
    • Das bereinigte EBITDA im Q2 25/26 beträgt 7,1 Mio. EUR, mit einer Marge von 14,1 %, was einen Rückgang gegenüber dem Vorjahr darstellt.
    • Die verkauften Tonnagen im Q2 25/26 erhöhten sich um 25,9 % auf 25,3 Kilotonnen.
    • Für das Gesamtjahr 25/26 erwartet die SLR Group eine Produktion von ca. 105 Kilotonnen und ein bereinigtes EBITDA zwischen 18 Mio. EUR und 20 Mio. EUR.
    • Die Auftragslage ist in allen Vertriebsregionen robust, mit Fokus auf Effizienzsteigerungen bei Neuprodukten und Ersatzteilen.
    • Die SLR Group ist ein führender Anbieter von hochqualitativen Sphäroguss-Komponenten, mit vier Produktionsstätten in Deutschland, Ungarn und Tschechien, und erzielte im Geschäftsjahr 2024/25 einen Umsatz von 194 Mio. EUR.






    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
