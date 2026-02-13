JEFFERIES stuft Safran auf 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Safran mit einem Kursziel von 360 Euro auf "Buy" belassen. Die positive Überraschung sei der Cashflow, schrieb Chloe Lemarie am Freitag nach Zahlen des Rüstungskonzerns. Dies gelte auch für den Barmittelfluss-Ausblick bis 2028./rob/ag/mis
Die SAFRAN Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,58 % und einem Kurs von 327EUR auf Tradegate (13. Februar 2026, 09:10 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Chloe Lemarie
Analysiertes Unternehmen: Safran
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 360
Kursziel alt: 360
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
