JEFFERIES stuft Safran auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Safran mit einem Kursziel von 360 Euro auf "Buy" belassen. Die positive Überraschung sei der Cashflow, schrieb Chloe Lemarie am Freitag nach Zahlen des Rüstungskonzerns. Dies gelte auch für den Barmittelfluss-Ausblick bis 2028./rob/ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2026 / 01:54 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 01:54 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SAFRAN Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,58 % und einem Kurs von 327EUR auf Tradegate (13. Februar 2026, 09:10 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Chloe Lemarie

Analysiertes Unternehmen: Safran

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 360

Kursziel alt: 360

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

