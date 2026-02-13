    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Dax weiter unter 25.000 Punkten

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax startet verhalten, bleibt unter 25.000 Punkten.
    • Inflationszahlen aus den USA könnten entscheidend sein.
    • Technischer Anstieg über 25.000 Punkte nötig für Rekord.
    Aktien Frankfurt Eröffnung - Dax weiter unter 25.000 Punkten
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Beim Dax müssen die Anleger am Freitag nach einem verhaltenen Handelsstart weiter von unten auf die 25.000-Punkte-Marke schauen. Auch wenn sich der Leitindex leicht ins Plus vorwagte, blieb er zunächst auf Abstand zur Tausendermarke, nachdem der Sprung über diese am Vortag erneut gescheitert war. Am Freitag dürfte nun viel daran liegen, was die am Nachmittag anstehenden Inflationszahlen aus den USA mit sich bringen.

    Im frühen Handel hielt sich der Dax nahe seines Vortagsniveaus auf, wobei er es zuletzt moderat mit 0,15 Prozent ins Plus schaffte auf 24.891 Punkte. Er steuert damit auf ein Wochenplus von 0,7 Prozent zu. Der MDax mit den mittelgroßen deutschen Werten legte 0,14 Prozent auf 31.157 Zähler zu. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 bewegte sich nach seiner jüngsten Rekordjagd aber knapp im Minus.

    Laut der Helaba würde aus technischer Sicht erst ein nachhaltiger Dax-Anstieg über die 25.000 Punkte den Weg zur Bestmarke von knapp 25.508 Punkten frei machen. Auf dem Weg dahin hatte das Hoch seit Mitte Januar am Donnerstag nicht lange gewährt, da die Gewinne nach dem US-Handelsstart wieder abgegeben wurden. Einmal mehr griffen KI-Sorgen im New Yorker Handel auf viele Branchen durch./tih/stk





    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
