JEFFERIES stuft JENOPTIK AG auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Jenoptik mit einem Kursziel von 24 Euro auf "Buy" belassen. Die Jenaer hätten schwache Zahlen für das vierte Quartal veröffentlicht, aber einen positiven Ausblick gegeben, schrieb Henrik Paganetty am Freitag. Die Nachfrage im Bereich Halbleiter-Equipment habe sich im zweiten Halbjahr 2025 stabilisiert./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2026 / 02:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 02:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2026 / 02:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 02:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Jenoptik Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,71 % und einem Kurs von 26,50EUR auf Tradegate (13. Februar 2026, 09:20 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Henrik Paganetty
Analysiertes Unternehmen: JENOPTIK AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 24
Kursziel alt: 24
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Henrik Paganetty
Analysiertes Unternehmen: JENOPTIK AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 24
Kursziel alt: 24
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte