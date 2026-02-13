JEFFERIES stuft JENOPTIK AG auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Jenoptik mit einem Kursziel von 24 Euro auf "Buy" belassen. Die Jenaer hätten schwache Zahlen für das vierte Quartal veröffentlicht, aber einen positiven Ausblick gegeben, schrieb Henrik Paganetty am Freitag. Die Nachfrage im Bereich Halbleiter-Equipment habe sich im zweiten Halbjahr 2025 stabilisiert./rob/ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2026 / 02:11 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 02:11 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Jenoptik Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,71 % und einem Kurs von 26,50EUR auf Tradegate (13. Februar 2026, 09:20 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Henrik Paganetty

Analysiertes Unternehmen: JENOPTIK AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 24

Kursziel alt: 24

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

