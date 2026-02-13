Delivery Hero - Aktie erlebt Kurseinbruch -7,89 % - 13.02.2026

Mit einer Performance von -7,89 % musste die Delivery Hero Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Die Talfahrt der Delivery Hero Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,97 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 19,578€, mit einem Minus von -7,89 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Delivery Hero ist ein führender globaler Online-Lieferdienst, der Essensbestellungen von Restaurants vermittelt. Aktiv in über 50 Ländern, konkurriert es mit Uber Eats, DoorDash und Just Eat Takeaway. Seine Alleinstellungsmerkmale sind die starke globale Präsenz und die Vielfalt an Partnerrestaurants.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Delivery Hero in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +14,32 % bestehen.

Allein seit letzter Woche ist die Delivery Hero Aktie damit um -17,16 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -21,64 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Delivery Hero eine negative Entwicklung von -15,88 % erlebt.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,55 % geändert.

Delivery Hero Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -17,16 % 1 Monat -21,64 % 3 Monate +14,32 % 1 Jahr -20,51 %

Informationen zur Delivery Hero Aktie

Es gibt 300 Mio. Delivery Hero Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,01 Mrd.EUR € wert.

Die Aktien von Delivery Hero dürften am Freitag ihre jüngste Talfahrt fortsetzen. Zu der Tatsache, dass Internetaktien zuletzt von Anlegern stark verkauft werden aus Sorge vor störendem KI-Einfluss, gesellten sich zu Wochenschluss schlechte …

Beim Dax müssen die Anleger am Freitag trotz leichter Gewinne wohl von unten auf die 25.000-Punkte-Marke schauen. Mit einem leicht positiven Start dürfte der Leitindex zunächst auf etwas Abstand zur Tausendermarke bleiben, nachdem der Sprung über …

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Delivery Hero auf "Overweight" belassen. Analyst Marcus Diebel ging in seinem am Freitag veröffentlichten Kommentar auf die hartnäckigen KI-Sorgen in der europäischen Internetbranche ein. Beim …

Delivery Hero Aktie jetzt kaufen?

Ob die Delivery Hero Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Delivery Hero Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.