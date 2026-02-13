Betrieb am Flughafen Köln/Bonn vorübergehend unterbrochen

Köln (dts Nachrichtenagentur) - Der Betrieb am Flughafen Köln/Bonn ist am Freitagmorgen für mehrere Stunden unterbrochen worden. Grund war eine "polizeiliche Maßnahme", teilte der Flughafen mit, ohne zunächst weitere Details zu nennen.Laut Medienberichten gab es kurz nach 6:30 Uhr Probleme an einer Luftsicherheitskontrollstelle, woraufhin vorsorglich die Sicherheitsbereiche der Terminals 1 und 2 geräumt wurden.Dem Vernehmen nach soll eine neue Sicherheitstechnik im Bereich der Passagierkontrolle nicht richtig funktioniert haben. Dadurch hätten Gegenstände in den Sicherheitsbereich gelangt sein können, die von den neuen CT-Scannern nicht korrekt überprüft wurden. Bei der Sperre soll es sich demnach um eine "vorsorgliche Maßnahme" gehandelt haben, hieß es.