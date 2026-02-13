WARBURG RESEARCH stuft JENOPTIK AG auf 'Buy'
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Jenoptik mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Buy" belassen. Der Auftragseingang habe im vierten Quartal enttäuscht, schrieb Malte Schaumann am Freitag nach den Zahlen der Jenaer. Nachdem die Aktien zuletzt stark vom Auftragseingang des Chipausrüsters ASML profitiert hätten, zeichne sich ein Rückschlag ab./rob/ag/mf
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Jenoptik Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,56 % und einem Kurs von 26,54EUR auf Tradegate (13. Februar 2026, 09:34 Uhr) gehandelt.
