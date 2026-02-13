TeamViewer Aktie schwach im Handel - 13.02.2026

Mit einer Performance von -2,35 % musste die TeamViewer Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Die Talfahrt der TeamViewer Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -4,14 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 5,1950€, mit einem Minus von -2,35 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

TeamViewer bietet umfassende Lösungen für Fernzugriff und -wartung, ist weltweit führend und hebt sich durch Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit von der Konkurrenz ab.

Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei TeamViewer insgesamt ein Minus von -13,96 % zu verkraften.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -8,13 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -19,04 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -14,25 % verloren.

TeamViewer Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -8,13 % 1 Monat -19,04 % 3 Monate -13,96 % 1 Jahr -58,42 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur TeamViewer Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die schwache Kursentwicklung der TeamViewer Aktie, die ein Mehrjahrestief erreicht hat. Es gibt Bedenken hinsichtlich der fundamentalen Bewertung, insbesondere eines niedrigen KGV und der Möglichkeit eines weiteren Rückgangs. Technische Analysen zeigen, dass die Aktie an einer Unterstützung getestet wird, während die Meinungen über die finanzielle Stabilität des Unternehmens geteilt sind. Insgesamt wird die Aktie als hoch bewertet angesehen, was zu einer negativen Marktstimmung führt.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber TeamViewer eingestellt.

Informationen zur TeamViewer Aktie

Es gibt 174 Mio. TeamViewer Aktien. Damit ist das Unternehmen 899,58 Mio. € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Microsoft, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,19 %.

TeamViewer Aktie jetzt kaufen?

Ob die TeamViewer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TeamViewer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.