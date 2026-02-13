    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCoinbase AktievorwärtsNachrichten zu Coinbase

    Besonders beachtet!

    281 Aufrufe 281 0 Kommentare 0 Kommentare

    Coinbase Aktie heute im Plus (121,92€) - 13.02.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Coinbase Aktie bisher um +2,57 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Coinbase Aktie.

    Besonders beachtet! - Coinbase Aktie heute im Plus (121,92€) - 13.02.2026
    Foto: Richard Drew - dpa

    Coinbase ist eine führende Krypto-Handelsplattform, die durch Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit besticht. Hauptkonkurrenten sind Binance und Kraken. Ihre Alleinstellungsmerkmale sind starke Sicherheitsprotokolle und regulatorische Konformität.

    Coinbase aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 13.02.2026

    Mit einer Performance von +2,57 % konnte die Coinbase Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Coinbase Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -7,90 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 121,92, mit einem Plus von +2,57 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Coinbase!
    Long
    128,46€
    Basispreis
    1,88
    Ask
    × 7,83
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    161,54€
    Basispreis
    1,26
    Ask
    × 7,72
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Coinbase Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -55,05 % verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Coinbase Aktie damit um -7,49 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -42,70 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Coinbase auf -38,63 %.

    Coinbase Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -7,49 %
    1 Monat -42,70 %
    3 Monate -55,05 %
    1 Jahr -55,52 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Coinbase Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um nachbörsliche Kursbewegungen (~89), mögliche Einstiegslevel (Watch bei 120, Warten bis 111, 1. Tranche bei 122) und widersprüchliche Einschätzungen zur Bodenbildung (~40$ vs. kein Boden). Teilnehmer betonen bullische technische Muster (Gann, Gap‑Up, potenzielle Beschleunigung bis ~179$) sowie fundamentale Stärken durch Geschäftsmodell, Institutionals und Infrastruktur‑Charakter.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Coinbase eingestellt.

    Zur Coinbase Diskussion

    Informationen zur Coinbase Aktie

    Es gibt 228 Mio. Coinbase Aktien. Damit ist das Unternehmen 27,81 Mrd. € wert.

    Coinbase verfehlt mit Quartalszahlen die Erwartungen – Aktie rutscht ab


    Coinbase veröffentlicht schwache Quartalszahlen und verfehlt die Erwartungen. Der Rutsch in die Verlustzone lässt die Aktie deutlich fallen.

    Coinbase Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Coinbase Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Coinbase Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Coinbase

    +6,02 %
    -7,49 %
    -42,70 %
    -55,05 %
    -55,52 %
    +125,42 %
    -60,06 %
    ISIN:US19260Q1076WKN:A2QP7J



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Coinbase Aktie heute im Plus (121,92€) - 13.02.2026 Am heutigen Handelstag konnte die Coinbase Aktie bisher um +2,57 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Coinbase Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     