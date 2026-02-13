Coinbase Aktie heute im Plus (121,92€) - 13.02.2026

Mit einer Performance von +2,57 % konnte die Coinbase Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Coinbase Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -7,90 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 121,92€, mit einem Plus von +2,57 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Coinbase ist eine führende Krypto-Handelsplattform, die durch Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit besticht. Hauptkonkurrenten sind Binance und Kraken. Ihre Alleinstellungsmerkmale sind starke Sicherheitsprotokolle und regulatorische Konformität.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Coinbase Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -55,05 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Coinbase Aktie damit um -7,49 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -42,70 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Coinbase auf -38,63 %.

Coinbase Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -7,49 % 1 Monat -42,70 % 3 Monate -55,05 % 1 Jahr -55,52 %

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um nachbörsliche Kursbewegungen (~89), mögliche Einstiegslevel (Watch bei 120, Warten bis 111, 1. Tranche bei 122) und widersprüchliche Einschätzungen zur Bodenbildung (~40$ vs. kein Boden). Teilnehmer betonen bullische technische Muster (Gann, Gap‑Up, potenzielle Beschleunigung bis ~179$) sowie fundamentale Stärken durch Geschäftsmodell, Institutionals und Infrastruktur‑Charakter.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Coinbase eingestellt.

Informationen zur Coinbase Aktie

Es gibt 228 Mio. Coinbase Aktien. Damit ist das Unternehmen 27,81 Mrd. € wert.

Coinbase veröffentlicht schwache Quartalszahlen und verfehlt die Erwartungen. Der Rutsch in die Verlustzone lässt die Aktie deutlich fallen.

Coinbase Aktie jetzt kaufen?

Ob die Coinbase Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Coinbase Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.