    Alles hängt am CPI

    US-Inflationsdaten als Wochenfinale: Droht heute der nächste Abverkauf?

    Der US-Verbraucherpreisindex könnte heute kräftige Ausschläge am US-Aktienmarkt auslösen. JPMorgan sieht je nach Wert Bewegungen von bis zu 2,5 Prozent im S&P 500.

    An den US-Aktienmärkten steht ein potenziell volatiler Handelstag bevor. Der am Freitag anstehende Verbraucherpreisindex (CPI) könnte laut dem Handelsdesk von JPMorgan entscheiden, wie die großen Indizes eine ohnehin turbulente Woche beenden. Der S&P 500, der Nasdaq Composite und der Dow Jones Industrial Average steuern allesamt auf Wochenverluste zu, während Investoren zuletzt verstärkt aus Technologiewerten in zyklische Sektoren umgeschichtet haben.

    Ökonomen erwarten laut Dow-Jones-Umfrage für Januar einen Anstieg des Kern-Verbraucherpreisindex um 0,3 Prozent gegenüber dem Vormonat und um 2,5 Prozent im Jahresvergleich. Der Kernindex schließt die volatilen Preise für Energie und Lebensmittel aus. Michael Feroli, Chefökonom für die USA bei JPMorgan, rechnet hingegen mit einem monatlichen Anstieg von 0,39 Prozent und einer Jahresrate von 2,6 Prozent.

    Angesichts stagnierender US-Einzelhandelsumsätze im Dezember und zuletzt viel beachteter Arbeitsmarktdaten habe der aktuelle Inflationswert besondere Bedeutung, schreibt der JPMorgan-Handelsdesk. "Auch wenn die Datenveröffentlichungen dieser Woche weiterhin ein Goldilocks-Szenario zeigen könnten, besteht das Risiko einer stagflationären Entwicklung", heißt es. Zugleich betonen die Strategen: "Wir stimmen zu, dass ein hawkisher Wert wahrscheinlicher ist als ein dovisher Wert, aber wir gehen nicht davon aus, dass der Markt stark auf einen stagflationären Wert reagieren wird, z. B. den Verkauf von zyklischen Werten, Verkäufe von Basiskonsumgütern, starke Umschichtungen in Bereiche wie säkulares Wachstum, MegaCap-Technologie oder Gesundheitswesen."

    Für den Fall einer deutlichen Überraschung nach oben – einem monatlichen Kern-CPI von über 0,45 Prozent – sieht JPMorgan mit einer Wahrscheinlichkeit von fünf Prozent ein Minus im S&P 500 von 1,25 bis 2,5 Prozent. Der wahrscheinlichste Bereich liegt laut Desk zwischen 0,35 und 0,4 Prozent (42,5 Prozent Wahrscheinlichkeit); hier könnte der Index um 0,25 bis 0,75 Prozent zulegen. Fällt der Wert zwischen 0,3 und 0,35 Prozent aus, wäre sogar ein Plus von ein bis 1,5 Prozent möglich. Ein deutlich schwächerer Inflationswert unter 0,3 Prozent gilt ebenfalls als unwahrscheinlich, würde aber ebenfalls Kursgewinne begünstigen.

    Der Optionsmarkt preist für den 13. Februar derzeit eine Bewegung von rund 1,1 Prozent ein – ein Hinweis darauf, dass Anleger mit spürbaren Ausschlägen rechnen.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

