Dax startet vor US-Inflationsdaten verhalten
Foto: adobe.stock.com
Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Freitagmorgen zurückhaltend in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 24.828 Punkten berechnet, 0,1 Prozent unter dem Schlussniveau vom Vortag. An der Spitze rangierten die Papiere von MTU und Scout 24, am Tabellenende die Siemens-Aktien
"Fundamental steht der Dax heute unter dem Einfluss der am Nachmittag anstehenden US-Verbraucherpreisdaten", kommentierte Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst bei CMC Markets. "Neben den Befürchtungen einer sich abkühlenden US-Konjunktur werden die Anleger sehr genau auf die Preisdaten achten. Zuletzt hat sich in den USA eine Festigung der Inflationstendenzen oberhalb der gesteckten Zielzone von zwei Prozent herauskristallisiert. Das engt den Aktionsspielraum für die US-Notenbank im Hinblick auf Zinssenkungen ein und könnte so einen weiteren Konsumrückgang auslösen", so Lipkow.
Die gestern veröffentlichten schwachen US-Arbeitsmarktdaten und Zahlen zu den Verkäufen bestehender Häuser zeigten eine erkennbare Abkühlung der US-Wirtschaft an, erklärte er. "Die Zahlen vom Immobilienmarkt erreichten sogar ein Mehrjahrestief. Zusätzlich drücken Befürchtungen über die disruptiven Einflüsse von Künstlicher Intelligenz im Softwaresektor und zuletzt auch im Finanzbereich auf etliche Aktienkurse von Finanz- und Bankaktien", sagte der Analyst. "Der von der Wall Street ausgehende Verkaufsdruck hat sich in Asien aber nur teilweise übertragen. Dort gerieten die Aktienmärkte in China und Japan ebenfalls unter Abgabedruck und schlossen mit Kursverlusten."
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Freitagmorgen etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1859 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8432 Euro zu haben.
Der Ölpreis sank unterdessen leicht: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Freitagmorgen gegen 9 Uhr deutscher Zeit 67,47 US-Dollar, das waren fünf Cent oder 0,1 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.
finanzthema schrieb 17.09.25, 20:56
Wenn meine vorliegenden Zahlen stimmen haben wir ein KGV für nächstes Jahr von unter knapp 20. Für den Auftragsbestand und dem Potenzial ist das nicht teuer. Konkurrenz ist teurer. 342 macht Sinn weil um den Dreh dort die 90 Tage Linie verläuft.mitdiskutieren »
Hoffe aber mal so weit oder schlimmer kommts nicht. Ich stocke auf.
bernola schrieb 17.09.25, 20:18
mitdiskutieren »
Diese Kursentwicklung ist mir wirklich ein Rätsel. Fundamental passt da alles, der Laden brummt. Bin mir sicher, dass auch die nächsten Zahlen voll überzeugen....
bernola schrieb 04.09.25, 22:34
mitdiskutieren »
Ja, nicht zu fassen !
Ein und der selbe Typ von UBS (Ian Douglas-Pennant) hat genau am 13.08.25 das Kursziel auf 485€ erhöht und jetzt mit wirklich dümmlicher, nicht nachvollziehbarer Begründung auf 400€ reduziert. Was hat sich in diesen 3 Wochen für MTU zum negativen geändert, genau nichts, im Gegenteil, dieser Heini schreibt auch noch das die Brache boomt, siehe Hochstufung von Airbus !
