SAP-Bonus-Zertifikat mit 21%-Chance und 29% Sicherheitspuffer

Wegen der gesunkenen Bewertungen der Cloud-Branche senkten die Experten von Goldman Sachs das Kursziel für die SAP-Aktie von 320 auf 260 Euro, bekräftigten jedoch ihre Kaufempfehlung für die Aktie des größten europäischen Software-Hauses.

Die Aktie des DAX-Schwergewichtes SAP befindet sich bereits seit dem Sommer 2026 auf Talfahrt. Nach der Veröffentlichung der unter den Erwartungen liegenden Zahlen für das vierte Quartal 2025 brach der Aktienkurs trotz eines angekündigten Aktienrückkaufprogrammes am 29. Januar 2026 auf Schlusskursbasis um 16 Prozent auf 164,62 Euro ein. Mittlerweile konnte sich der Aktienkurs wieder etwas erholen.

Anlage-Idee: Wer auf dem ermäßigten Kursniveau eine Investition in die als „fair bewertet“ eingestufte SAP-Aktie in Erwägung zieht und gleichzeitig das Risiko des direkten Aktieninvestments deutlich reduzieren möchte, könnte als Alternative zum direkten Aktienkauf die Anschaffung eines Bonus-Zertifikates mit Cap auf die SAP-Aktie in Erwägung ziehen. Diese Zertifikate ermöglichen sogar bei einem weiteren kräftigen Rückgang des Aktienkurses hohe Erträge.

Abgesehen von Dividendenzahlungen wird der direkte Kauf der SAP-Aktie ausschließlich bei einem Kursanstieg der Aktie positive Rendite ermöglichen. Mit Bonus-Zertifikaten mit und ohne Cap können Anleger nicht nur bei einem Kursanstieg der Aktie, sondern auch bei stagnierenden oder fallenden Kursen zu Jahresbruttorenditen im zweistelligen Prozentbereich erzielen.

Die Funktionsweise: Wenn die SAP-Aktie bis zum Bewertungstag des Zertifikates niemals die Barriere bei 120,50 Euro berührt oder unterschreitet, dann wird das Bonus-Zertifikat mit Cap am 25. Juni 2027 mit dem maximalen Rückzahlungsbetrag in Höhe von 215,50 Euro zurückbezahlt.

Die Eckdaten: Das DZ Bank-Bonus-Zertifikat mit Cap auf die SAP-Aktie (ISIN: DE000DU77D89) verfügt über ein Bonuslevel und Cap bei 215,50 Euro. Der Cap definiert den maximalen Auszahlungsbetrag des Zertifikates. Die bis zum Bewertungstag, dem 18. Juni 2027, aktivierte Barriere befindet sich bei 120,50 Euro. Beim SAP-Aktienkurs von 169,70 Euro konnten Anleger das Zertifikat mit 177,95 Euro erwerben.

Die Chancen: Da das Zertifikat derzeit mit 177,95 Euro gekauft werden kann, ermöglicht es bis zum Juni 2027 einen Bruttoertrag von 21,10 Prozent (gleich 15 Prozent pro Jahr), wenn der Aktienkurs bis zum Bewertungstag niemals um 28,99 Prozent auf 120,50 Euro oder darunter fällt.

Die Risiken: Berührt die SAP-Aktie bis zum Bewertungstag die Barriere bei 120,50 Euro und die Aktie notiert am Bewertungstag unterhalb des Caps, dann wird das Zertifikat mit dem an diesem Tag festgestellten Schlusskurs der SAP-Aktie zurückbezahlt, wobei der Cap auch in diesem Fall den maximalen Rückzahlungsbetrag auf 215,50 Euro limitieren wird. Wird dieser Schlusskurs unterhalb von 177,95 Euro ermittelt, dem Kaufkurs des Zertifikates, dann wird das Investment einen Kapitalverlust verursachen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von SAP-Aktien oder von Anlageprodukten auf SAP-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.