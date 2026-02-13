    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsL'Oreal AktievorwärtsNachrichten zu L'Oreal

    L'Oreal nach Zahlen unter Druck

    Für Sie zusammengefasst
    • L'Oreal-Aktien fallen um 6,5 % auf 366,35 Euro.
    • Enttäuschung wegen schwacher Zahlen aus nördlichem Asien.
    • US-Geschäft zeigt exzellente Entwicklung, Wachstum bleibt.
    PARIS (dpa-AFX) - Aktien von L'Oreal haben am Freitag im frühen Handel merklich geschwächelt. Zuletzt sank der Kurs um 6,5 Prozent auf 366,35 Euro. Am Vorabend hatte der Konzern Zahlen präsentiert.

    Die Analysten von Barclays führten die Enttäuschung auf die Geschäftsentwicklung in der Region nördliches Asien zurück. Auch das Luxussegment habe geschwächelt. Dagegen habe sich das US-Geschäft exzellent entwickelt.

    Die Experten von Bernstein verwiesen auf das leicht enttäuschende Wachstum des französischen Konzerns im vierten Quartal. Im Vergleich zu anderen Konsumgüterherstellern habe sich L'Oreal aber recht gut geschlagen./mf/jha/

     

    Die L'Oreal Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,49 % und einem Kurs von 368,8 auf Tradegate (13. Februar 2026, 09:53 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der L'Oreal Aktie um -9,22 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,60 %.

    Die Marktkapitalisierung von L'Oreal bezifferte sich zuletzt auf 201,98 Mrd..

    L'Oreal zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 7,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8000 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 408,13EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 360,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 435,00EUR was eine Bandbreite von -4,90 %/+14,91 % bedeutet.






