Jefferies belässt Jenoptik auf 'Buy' - Ziel 24 Euro
- Jefferies belässt Kursziel für Jenoptik bei 24 Euro.
- Schwache Q4-Zahlen, aber positiver Ausblick gegeben.
- Nachfrage im Halbleiter-Equipment stabilisiert sich.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Jenoptik mit einem Kursziel von 24 Euro auf "Buy" belassen. Die Jenaer hätten schwache Zahlen für das vierte Quartal veröffentlicht, aber einen positiven Ausblick gegeben, schrieb Henrik Paganetty am Freitag. Die Nachfrage im Bereich Halbleiter-Equipment habe sich im zweiten Halbjahr 2025 stabilisiert./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2026 / 02:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 02:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Die Jenoptik Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,45 % und einem Kurs von 26,30 auf Tradegate (13. Februar 2026, 09:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Jenoptik Aktie um -9,64 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +22,57 %.
Die Marktkapitalisierung von Jenoptik bezifferte sich zuletzt auf 1,51 Mrd..
Jenoptik zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,3900 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 25,71EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 24,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 32,00EUR was eine Bandbreite von -9,16 %/+21,12 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 24 Euro
