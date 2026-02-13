Jefferies belässt Jenoptik auf 'Buy' - Ziel 24 Euro

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Jenoptik Aktie

Die Jenoptik Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,45 % und einem Kurs von 26,30 auf Tradegate (13. Februar 2026, 09:54 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Jenoptik Aktie um -9,64 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +22,57 %.

Die Marktkapitalisierung von Jenoptik bezifferte sich zuletzt auf 1,51 Mrd..

Jenoptik zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,3900 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 25,71EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 24,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 32,00EUR was eine Bandbreite von -9,16 %/+21,12 % bedeutet.