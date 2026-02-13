Am 13.021804 fuhr in Wales die erste Dampflokomotive der Welt - und die Eisenbahn wurde zum Motor der Industrialisierung und einem Meilenstein der modernen Welt

Am 13.02.1804 fuhr in Südwales ein Gefährt, das die Welt verändern sollte. Auf einer kurzen Strecke zwischen den Eisenhütten von Penydarren und dem Abercynon-Kanal zog eine von Dampf angetriebene Lokomotive mehrere Wagen voller Eisen – die erste Fahrt einer betriebsfähigen Dampflokomotive der Geschichte.





Konstruiert wurde sie von Richard Trevithick, einem Pionier der Hochdruck-Dampftechnik. Was damals wie ein technisches Experiment wirkte, war in Wahrheit der Auftakt zu einer der folgenreichsten Transformationen der Menschheitsgeschichte: der Entstehung der Eisenbahn.