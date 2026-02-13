2,1 Milliarden US-Dollar für Ölfelder: Diese Firma setzt auf Mega-Ölinvestition

Der US-amerikanische Energiekonzern ConocoPhillips und seine Partner werden rund 20 Milliarden norwegische Kronen (2,11 Milliarden US-Dollar) investieren, um die Produktion auf drei Feldern im Großraum Ekofisk bis Ende 2028 wieder aufzunehmen, wie Reuters berichtet. Dies geht aus Plänen hervor, die am Freitag der norwegischen Regierung vorgelegt wurden. Das Projekt mit dem Namen Previously Produced Fields (PPF) hat zum Ziel, mehr Kohlenwasserstoffe aus den im Jahr 2019 stillgelegten Feldern Albuskjell, Vest Ekofisk und Tommeliten Gamma zu gewinnen.

ConocoPhillips schätzt, dass die Felder, die sich über mehrere Offshore-Lizenzen erstrecken, noch immer etwa 90 bis 120 Millionen Barrel Öläquivalent in Form von Erdgas und Kondensat enthalten. Das Unternehmen ist mit 35,1 Prozent an Albuskjell und Vest Ekofisk sowie mit 28,3 Prozent an Tommeliten Gamma beteiligt.

Weitere Partner von Albuskjell und Vest Ekofisk sind Vaar Energi mit 52,3 Prozent, Orlen Upstream mit 7,6 Prozent und das staatliche Unternehmen Petoro mit 5 Prozent. Orlen und Vaar halten 62,6 Prozent beziehungsweise 9,1 Prozent an Tommeliten Gamma. Die erste Gasförderung wird voraussichtlich im vierten Quartal 2028 beginnen.

Die Aktie ist am Freitag im frühen Handel 0,45 Prozent im Minus. Ein Anteilschein kostet 92,99 Euro.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

