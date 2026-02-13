Börsen Start Update
Börsenstart Europa - 13.02. - OMX Stockholm 30 schwach -0,86 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der DAX bewegt sich bei 24.864,37 PKT und fällt um -0,17 %.
Top-Werte: MTU Aero Engines +2,59 %, Rheinmetall +1,50 %, Infineon Technologies +1,08 %
Flop-Werte: Siemens -3,76 %, Heidelberg Materials -1,95 %, RWE -1,88 %
Der MDAX bewegt sich bei 31.098,11 PKT und fällt um -0,44 %.
Top-Werte: Carl Zeiss Meditec +7,07 %, AIXTRON +2,01 %, Sartorius Vz. +1,92 %
Flop-Werte: Delivery Hero -8,75 %, AUTO1 Group -4,33 %, Redcare Pharmacy -2,61 %
Der TecDAX steht aktuell (09:59:54) bei 3.619,35 PKT und steigt um +0,45 %.
Top-Werte: Carl Zeiss Meditec +7,07 %, SUESS MicroTec +2,15 %, AIXTRON +2,01 %
Flop-Werte: SMA Solar Technology -2,78 %, TeamViewer -1,97 %, Jenoptik -1,89 %
Der E-Stoxx 50 steht aktuell (09:59:52) bei 6.008,77 PKT und steigt um +0,01 %.
Top-Werte: SAFRAN +7,98 %, Rheinmetall +1,50 %, Infineon Technologies +1,08 %
Flop-Werte: Siemens -3,76 %, L'Oreal -2,79 %, Schneider Electric -1,76 %
Der ATX bewegt sich bei 5.690,76 PKT und steigt um +0,05 %.
Top-Werte: DO & CO +3,71 %, VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe +2,49 %, STRABAG +2,21 %
Flop-Werte: voestalpine -1,19 %, Erste Group Bank -0,94 %, Verbund Akt.(A) -0,83 %
Der SMI steht aktuell (09:59:54) bei 13.598,45 PKT und steigt um +0,22 %.
Top-Werte: Kuehne + Nagel International +2,71 %, Lonza Group +2,04 %, Logitech International +1,86 %
Flop-Werte: Sika -0,99 %, UBS Group -0,70 %, Holcim -0,37 %
Der CAC 40 bewegt sich bei 8.314,91 PKT und fällt um -0,02 %.
Top-Werte: SAFRAN +7,98 %, Capgemini +3,68 %, Eurofins Scientific +1,72 %
Flop-Werte: Publicis Groupe -4,46 %, L'Oreal -2,79 %, ENGIE -1,96 %
Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (09:34:33) bei 3.104,96 PKT und fällt um -0,86 %.
Top-Werte: Svenska Cellulosa SCA (B) +1,42 %, Svenska Handelsbanken Registered (A) +1,01 %, Skandinaviska Enskilda Banken (A) +0,69 %
Flop-Werte: SSAB Registered (A) -6,72 %, SKF (B) -1,77 %, Volvo Registered (B) -1,72 %
Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 5.790,00 PKT und steigt um +0,70 %.
Top-Werte: Athens Water Supply and Sewerage Company +1,67 %, Piraeus Port Authority +0,92 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) +0,75 %
Flop-Werte: Viohalco -4,50 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction -4,32 %, HELLENiQ ENERGY Holdings -1,64 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.