Börsenstart Europa - 13.02. - OMX Stockholm 30 schwach -0,86 %

Der MDAX bewegt sich bei 31.098,11 PKT und fällt um -0,44 %. Top-Werte: Carl Zeiss Meditec +7,07 %, AIXTRON +2,01 %, Sartorius Vz. +1,92 % Flop-Werte: Delivery Hero -8,75 %, AUTO1 Group -4,33 %, Redcare Pharmacy -2,61 %

Der DAX bewegt sich bei 24.864,37 PKT und fällt um -0,17 %. Top-Werte: MTU Aero Engines +2,59 %, Rheinmetall +1,50 %, Infineon Technologies +1,08 % Flop-Werte: Siemens -3,76 %, Heidelberg Materials -1,95 %, RWE -1,88 %

Der TecDAX steht aktuell (09:59:54) bei 3.619,35 PKT und steigt um +0,45 %.

Top-Werte: Carl Zeiss Meditec +7,07 %, SUESS MicroTec +2,15 %, AIXTRON +2,01 %

Flop-Werte: SMA Solar Technology -2,78 %, TeamViewer -1,97 %, Jenoptik -1,89 %

Der E-Stoxx 50 steht aktuell (09:59:52) bei 6.008,77 PKT und steigt um +0,01 %.

Top-Werte: SAFRAN +7,98 %, Rheinmetall +1,50 %, Infineon Technologies +1,08 %

Flop-Werte: Siemens -3,76 %, L'Oreal -2,79 %, Schneider Electric -1,76 %

Der ATX bewegt sich bei 5.690,76 PKT und steigt um +0,05 %.

Top-Werte: DO & CO +3,71 %, VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe +2,49 %, STRABAG +2,21 %

Flop-Werte: voestalpine -1,19 %, Erste Group Bank -0,94 %, Verbund Akt.(A) -0,83 %

Der SMI steht aktuell (09:59:54) bei 13.598,45 PKT und steigt um +0,22 %.

Top-Werte: Kuehne + Nagel International +2,71 %, Lonza Group +2,04 %, Logitech International +1,86 %

Flop-Werte: Sika -0,99 %, UBS Group -0,70 %, Holcim -0,37 %

Der CAC 40 bewegt sich bei 8.314,91 PKT und fällt um -0,02 %.

Top-Werte: SAFRAN +7,98 %, Capgemini +3,68 %, Eurofins Scientific +1,72 %

Flop-Werte: Publicis Groupe -4,46 %, L'Oreal -2,79 %, ENGIE -1,96 %

Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (09:34:33) bei 3.104,96 PKT und fällt um -0,86 %.

Top-Werte: Svenska Cellulosa SCA (B) +1,42 %, Svenska Handelsbanken Registered (A) +1,01 %, Skandinaviska Enskilda Banken (A) +0,69 %

Flop-Werte: SSAB Registered (A) -6,72 %, SKF (B) -1,77 %, Volvo Registered (B) -1,72 %

Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 5.790,00 PKT und steigt um +0,70 %.

Top-Werte: Athens Water Supply and Sewerage Company +1,67 %, Piraeus Port Authority +0,92 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) +0,75 %

Flop-Werte: Viohalco -4,50 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction -4,32 %, HELLENiQ ENERGY Holdings -1,64 %