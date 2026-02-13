AKTIE IM FOKUS
RWE weiten Korrektur aus - Bernstein geht an die Seitenlinie
- RWE-Aktien fallen nach Bernstein-Einstufung um 3,5%.
- Höchststand von 54,76 Euro im Oktober 2023 erreicht.
- Bernstein sieht Chancen und Risiken ausgeglichen.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine zurückhaltendere Einstufung durch die Investmentbank Bernstein hat die Aktien von RWE am Freitag noch etwas weiter von ihrem Fünfzehn-Jahreshoch zurückgeworfen. Die Papiere der Essener sanken zeitweise um 3,5 Prozent, dämmten die Verluste aber zuletzt auf rund zwei Prozent ein bei 51 Euro. Anfang des Monats hatten sie mit 54,76 Euro noch einen Höchststand seit 2011 erreicht.
Bernstein-Expertin Deepa Venkateswaran hält das Ende der Fahnenstange zunächst für erreicht. Das Wachstumspotenzial sei inzwischen eingepreist, schrieb sie. Chancen und Risiken seien ausgeglichen. Ihr erhöhtes Kursziel von 55 Euro war zuletzt bereits fast erreicht worden. Alleine im laufenden Jahr hatten die RWE-Aktien in der Spitze 21 Prozent zugelegt - nach einem noch stärkeren Vorjahr./ag/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RWE Aktie
Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,85 % und einem Kurs von 51,04 auf Tradegate (13. Februar 2026, 10:03 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RWE Aktie um -3,55 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,14 %.
Die Marktkapitalisierung von RWE bezifferte sich zuletzt auf 38,03 Mrd..
RWE zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,0600 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 59,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 55,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 61,00EUR was eine Bandbreite von +7,59 %/+19,33 % bedeutet.
