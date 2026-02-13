Bayern-AfD fordert Verstaatlichung von Gasspeichern

München (dts Nachrichtenagentur) - Die AfD im Bayerischen Landtag fordert eine Verstaatlichung von Gasspeichern. Die Lage in Bezug auf den niedrigen Füllstand der Speicher in Bayern und die langfristigen Gaspreise im Großhandel sei bereits derart alarmierend, dass man die CSU-geführte Staatsregierung auffordere, sich auf Bundesebene dafür einzusetzen, dass der Gasspeicher Breitbrunn von der bundeseigenen Uniper SE auf den Freistaat Bayern übertragen wird."Nur so kann die strategische Kontrolle über Betrieb, Befüllung und Einsatzbereitschaft dieses zentralen Speichers gesichert werden", sagte Oskar Lipp, industriepolitischer Sprecher der AfD-Fraktion im Bayerischen Landtag, am Freitag.Darüber hinaus solle geprüft werden, ob Bayern den Gasspeicher Wolfersberg direkt erwerben oder sich zumindest maßgeblich daran beteiligen könne. Ziel sei auch hier, Befüllung, Betrieb und strategische Einsatzbereitschaft "unter staatliche Kontrolle zu stellen, um die Versorgungssicherheit langfristig zu gewährleisten".