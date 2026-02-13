BARCLAYS stuft CARL ZEISS MEDITEC AG auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec von 32 auf 30 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Der Geschäftsausblick bleibe mit Unsicherheiten behaftet, schrieb Jonathon Unwin am Donnerstagabend nach Analyse der Zahlen zum ersten Geschäftsquartal. Der Wettbewerb in China nehme zu. Der Experte bevorzugt es, zunächst abzuwarten./mis/rob/agVeröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 20:58 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 05:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Carl Zeiss Meditec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,97 % und einem Kurs von 26,98EUR auf Tradegate (13. Februar 2026, 10:10 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Jonathon Unwin

Analysiertes Unternehmen: CARL ZEISS MEDITEC AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 30

Kursziel alt: 32

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



