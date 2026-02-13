BARCLAYS stuft CARL ZEISS MEDITEC AG auf 'Equal Weight'
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec von 32 auf 30 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Der Geschäftsausblick bleibe mit Unsicherheiten behaftet, schrieb Jonathon Unwin am Donnerstagabend nach Analyse der Zahlen zum ersten Geschäftsquartal. Der Wettbewerb in China nehme zu. Der Experte bevorzugt es, zunächst abzuwarten./mis/rob/ag
