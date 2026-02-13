    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    OTS

    53 Aufrufe 53 0 Kommentare 0 Kommentare

    Börse Stuttgart / Boerse Stuttgart Digital und tradias planen ...

    Für Sie zusammengefasst
    • Boerse Stuttgart Digital und tradias fusionieren.
    • Neuer Krypto-Champion mit umfassender Infrastruktur.
    • Ziel: Führungsposition im europäischen Kryptomarkt stärken.
    OTS - Börse Stuttgart / Boerse Stuttgart Digital und tradias planen ...
    Foto: Siarhei - 356130783

    Boerse Stuttgart Digital und tradias planen Zusammenschluss zu europäischem Krypto-Champion
    Stuttgart (ots) - Voll regulierter One-Stop-Shop für Krypto-Infrastruktur // Gemeinsames Management-Team von Boerse Stuttgart Digital und tradias vorgesehen // Boerse Stuttgart Digital und tradias wollen unter dem Dach der Boerse Stuttgart Group europäische Führungsposition im Digital- und Kryptogeschäft ausbauen

    Die führenden europäischen Krypto-Infrastrukturanbieter Boerse Stuttgart Digital und tradias wollen sich zusammenschließen. Boerse Stuttgart Digital betreibt das größte Kryptogeschäft aller europäischen Börsengruppen, tradias ist ein führendes europäisches Krypto-Handelshaus. Durch den geplanten Zusammenschluss entsteht ein voll regulierter europäischer Krypto-Champion, der die gesamte Wertschöpfungskette von Brokerage, Handel, Verwahrung, Staking und tokenisierten Assets abdeckt. Die neu formierte Einheit der Boerse Stuttgart Group wird rund 300 Mitarbeiter umfassen und soll künftig durch ein gemeinsames Management-Team von Boerse Stuttgart Digital und tradias mit Hauptsitzen in Frankfurt und Stuttgart geführt werden.

    Mit ihrem schnellen Wachstum und ihren komplementären Angeboten ergänzen sich Boerse Stuttgart Digital und tradias exzellent. So verfügt Boerse Stuttgart Digital über einen regulierten Krypto-Broker, eine regulierte Krypto-Börse und einen MiCAR-lizensierten Kryptoverwahrer. Zu den institutionellen Kunden zählen die Großbank Intesa Sanpaolo in Italien sowie die DZ Bank mit der genossenschaftlichen Finanzgruppe und die DekaBank mit ihrem Krypto-Angebot für die Sparkassen - die beiden größten Retail-Bankengruppen in Deutschland. tradias ist ebenfalls europaweit aktiv, hat herausragende Expertise in Handel und Market-Making und bringt ein Kundenportfolio mit führenden Online-Brokern wie flatexDEGIRO, international tätigen Neobrokern wie Trade Republic, Service Providern wie der dwpbank und staatlichen Institutionen ein. Künftig wollen Boerse Stuttgart Digital und tradias ihre Stärken in einem One-Stop-Shop für europäische Finanzinstitute bündeln, die ihren Kunden einen sicheren und voll regulierten Zugang zu Kryptowährungen bieten oder selbst im Kryptomarkt aktiv sein möchten.

    "Mit dem geplanten Zusammenschluss von Boerse Stuttgart Digital und tradias treibt die Boerse Stuttgart Group die Entwicklung und Konsolidierung des europäischen Kryptomarkts voran. Als zuverlässiger und vertrauenswürdiger Krypto-Infrastrukturpartner werden wir künftig eine Vielzahl großer Finanzinstitute in Europa betreuen. Damit wollen wir die Weichen für weiteres Wachstum stellen und unsere europäische Führungsposition im Digital- und Kryptogeschäft ausbauen", sagt Dr. Matthias Voelkel, CEO der Boerse Stuttgart Group.

    Christopher Beck, Founder der tradias: "Wir haben in den vergangenen Jahren eine starke Wachstumsdynamik aufgebaut. Mit dem Zusammenschluss mit Boerse Stuttgart Digital gehen wir nun den nächsten konsequenten Schritt in unserer Unternehmensentwicklung."

    Michael Reinhard, CEO der tradias: "Gemeinsam vereinen wir die komplette Wertschöpfungskette für digitale Assets und schaffen einen neuen europäischen Champion mit deutlich größerer Reichweite, strategischer Tiefe und Gestaltungskraft für die weitere Marktkonsolidierung."

    Der Zusammenschluss soll, vorbehaltlich eines erfolgreichen Abschlusses der Verhandlungen sowie der Zustimmung der Aufsichtsbehörden, in der zweiten Jahreshälfte 2026 vollzogen sein.

    Pressekontakt:

    Boerse Stuttgart Group
    mailto:presse@boerse-stuttgart.de
    https://group.boerse-stuttgart.com

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/80210/6216186 OTS: Börse Stuttgart






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    OTS Börse Stuttgart / Boerse Stuttgart Digital und tradias planen ... Voll regulierter One-Stop-Shop für Krypto-Infrastruktur // Gemeinsames Management-Team von Boerse Stuttgart Digital und tradias vorgesehen // Boerse Stuttgart Digital und tradias wollen unter dem Dach der Boerse Stuttgart Group europäische …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     