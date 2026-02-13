Sicherheitsgipfel bei der Bahn hat begonnen

BERLIN (dpa-AFX) - Bei der Bahn hat das Gipfeltreffen zum Thema Sicherheit begonnen. Mit dabei sind neben Bahnchefin Evelyn Palla auch Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) und Martin Burkert, Chef der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG. "Der Gipfel muss heute handeln", sagte Burkert kurz vor Beginn der Gesprächsrunde in Berlin. Die Erwartungen seien hoch, es gebe wichtige Entscheidungen zu treffen. Die EVG fordert unter anderem, dass künftig flächendeckend stets zwei Zugbegleiter in den Regionalzügen Tickets kontrollieren statt wie bisher oft nur einer.

BVG auch für mehr Bodycams und Verschärfungen im Strafrecht