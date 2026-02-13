BARCLAYS stuft SIEMENS AG auf 'Underweight'
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Siemens von 195 auf 225 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Der Technologiekonzern sei stark ins Geschäftsjahr gestartet, doch sei das in den Aktienkurs schon eingepreist, schrieb Vlad Sergievskii am Freitag./rob/mis/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2026 / 04:54 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 04:56 / GMT
Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,84 % und einem Kurs von 250,5EUR auf Tradegate (13. Februar 2026, 10:15 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analysiertes Unternehmen: SIEMENS AG
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 225
Kursziel alt: 195
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
