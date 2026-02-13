BARCLAYS stuft SIEMENS AG auf 'Underweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Siemens von 195 auf 225 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Der Technologiekonzern sei stark ins Geschäftsjahr gestartet, doch sei das in den Aktienkurs schon eingepreist, schrieb Vlad Sergievskii am Freitag./rob/mis/agVeröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2026 / 04:54 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 04:56 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,84 % und einem Kurs von 250,5EUR auf Tradegate (13. Februar 2026, 10:15 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: SIEMENS AG

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 225

Kursziel alt: 195

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



