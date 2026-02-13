UBS stuft Hermes auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Hermes von 2260 auf 2310 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Zahlen für das vierte Quartal seien ein erleichterndes Signal, schrieb Zuzanna Pusz am Freitag. Sie hätten positiv überrascht. Das solide Umsatzwachstum sei vor allem auf die Stärke des wichtigen Lederwaren-Segments zurückzuführen. Die Bestätigung des angestrebten Volumenwachstums in diesem Bereich habe jedoch die Zweifel der Anleger hinsichtlich einer Beeinträchtigung der Exklusivität nicht ausgeräumt./rob/err/agVeröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2026 / 00:33 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

