BARCLAYS stuft Deutsche Börse AG auf 'Overweight'
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Deutsche Börse von 290 auf 300 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die angekündigte Komplettübernahme von ISS Stoxx sei teuer, aber notwendig für den Börsenbetreiber und Datenanbieter, schrieb Grace Dargan am Donnerstagabend. Damit entfalle nun der Minderheitseigner von ISS und es entstehe mehr Klarheit in puncto ausschüttbares Überschusskapital der Deutschen Börse./rob/mis/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 21:54 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Deutsche Boerse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,62 % und einem Kurs von 210,1EUR auf Tradegate (13. Februar 2026, 10:07 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Grace Dargan
Analysiertes Unternehmen: Deutsche Börse AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 300
Kursziel alt: 290
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
