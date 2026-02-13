BARCLAYS stuft Deutsche Börse AG auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Deutsche Börse von 290 auf 300 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die angekündigte Komplettübernahme von ISS Stoxx sei teuer, aber notwendig für den Börsenbetreiber und Datenanbieter, schrieb Grace Dargan am Donnerstagabend. Damit entfalle nun der Minderheitseigner von ISS und es entstehe mehr Klarheit in puncto ausschüttbares Überschusskapital der Deutschen Börse./rob/mis/agVeröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 21:54 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 04:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Deutsche Boerse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,62 % und einem Kurs von 210,1EUR auf Tradegate (13. Februar 2026, 10:07 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Grace Dargan

Analysiertes Unternehmen: Deutsche Börse AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 300

Kursziel alt: 290

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



