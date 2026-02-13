Deutsche Börse-(Turbo)-Calls mit gehebeltem Renditepotenzial

Da die kürzlich veröffentlichten Zahlen und die Ziele des Börsenbetreibers die Erwartungen leicht übertroffen hätten, bekräftigten die Experten von Barclays Capital in der Erwartung einer leicht positiven Kursreaktion mit einem Kursziel von 290 Euro ihre Kaufempfehlung für die Deutsche Börse-Aktie. Kann sich die Aktie in den nächsten Wochen auf dem Weg zum hohen Kursziel zumindest wieder auf 225 Euro erholen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukten bezahlt machen.

Die Deutsche Börse-Aktie (ISIN: DE0005810055) verlor nach ihrem Hoch vom 5.5.25 bei 294,30 bis Mitte November 2025 nahezu ein Drittel ihres Wertes und notiert derzeit mit 209 Euro nur knapp oberhalb des Jahrestiefs vom 4.2.26 bei 200,10 Euro.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 215 Euro

Der BNP Paribas-Call-Optionsschein auf die Deutsche Börse-Aktie mit Basispreis bei 215 Euro, Bewertungstag 19.6.26, BV 0,1, ISIN: DE000PJ9EDJ9, wurde beim Aktienkurs von 210,20 Euro mit 1,00 – 1,01 Euro gehandelt.

Wenn die Deutsche Börse-Aktie innerhalb des nächsten Monats wieder auf 225 Euro zulegen kann, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 1,72 Euro (+70 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 196,051 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Deutsche Börse-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 196,051 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MG927E5, wurde beim Aktienkurs von 210,20 Euro mit 1,48 – 1,49 Euro quotiert.

Kann sich die Deutsche Börse-Aktie auf 225 Euro steigern, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs zuvor nicht auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 2,89 Euro (+94 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 186,167 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Deutsche Börse-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 186,167 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UL95SJ3, wurde beim Aktienkurs von 210,20 Euro mit 2,44 – 2,45 Euro gehandelt.

Bei einem Kursanstieg der Deutsche Börse-Aktie auf 225 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 3,88 Euro (+58 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Deutsche Börse-Aktien oder von Hebelprodukten auf Deutsche Börse-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.