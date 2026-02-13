SAFRAN Aktie bestätigt den positiven Trend - 13.02.2026

Am heutigen Handelstag konnte die SAFRAN Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +7,45 % im Plus. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,10 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der SAFRAN Aktie. Nach einem Plus von +0,10 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 329,75€. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

SAFRAN ist ein führendes Unternehmen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, spezialisiert auf Triebwerke und Systeme für Flugzeuge. Es konkurriert mit General Electric und Rolls-Royce und hebt sich durch innovative und nachhaltige Technologien ab.

Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die SAFRAN Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +6,71 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SAFRAN Aktie damit um +9,85 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,50 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei SAFRAN auf +12,02 %.

Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um 0,00 % geändert.

SAFRAN Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +9,85 % 1 Monat +3,50 % 3 Monate +6,71 % 1 Jahr +33,89 %

Informationen zur SAFRAN Aktie

Es gibt 418 Mio. SAFRAN Aktien. Damit ist das Unternehmen 137,76 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Die Aktien von Safran dürften am Freitag nach der Veröffentlichung von Geschäftszahlen wieder Kurs auf ihr Rekordhoch nehmen. Am Morgen stiegen sie auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Euronext-Schlusskurs vom Vortag um rund …

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Safran mit einem Kursziel von 340 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Sam Burgess hob am Freitag nach den Zahlen des Rüstungskonzerns den freien Finanzmittelfluss positiv hervor - sowohl für …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Leonardo, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,11 %. MTU Aero Engines notiert im Plus, mit +2,46 %.

SAFRAN Aktie jetzt kaufen?

Ob die SAFRAN Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SAFRAN Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.