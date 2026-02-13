    StartseitevorwärtsFuturesvorwärtsBUND Future FuturevorwärtsNachrichten zu BUND Future

    Leichte Kursgewinne - Warten auf US-Inflationsdaten

    • Anleihenpreise steigen leicht, Euro-Bund-Future +0,08%
    • Rendite zehnjähriger Bundesanleihe bei 2,77%
    • Unsicherheit an Märkten durch KI-Investitionen bleibt hoch
    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Freitag etwas zugelegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,08 Prozent auf 128,98 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug 2,77 Prozent.

    Die Verunsicherung an den Aktienmärkten stütze die Anleihen etwas. Erneute Zweifel an den hohen Investitionen in Künstliche Intelligenz (KI) hatten am Donnerstag die Kurse an den New Yorker Börsen nach unten gezogen. Anleger sind unsicher, ob die großen Tech-Firmen so viel verdienen werden, um die hohen Ausgaben zu rechtfertigen.

    Dem Markt fehlte es ansonsten an Impulsen. Am Vormittag werden noch Zahlen zum Bruttoinlandsprodukt in der Eurozone veröffentlicht. Es handelt sich aber lediglich um eine zweite Schätzung. In einer ersten Schätzung war ein Wachstum von 0,3 Prozent im Quartalsvergleich ermittelt worden.

    Mit Spannung erwartet werden am Nachmittag die Verbraucherpreisdaten aus den USA für den Monat Januar und die möglichen Auswirkungen auf die Geldpolitik der US-Notenbank Fed. "Wir rechnen weiterhin mit einer Kerninflationsrate von 2,5 Prozent und einer Gesamtrate von 2,3 Prozent im Jahresvergleich", schreiben die Experten der Dekabank. "Sollte die Inflation jedoch - bereinigt um Zoll- und Sondereffekte - höher ausfallen als erwartet, dürfte insbesondere die Erwartung eines zweiten Zinsschritts hinterfragt werden." Für Unsicherheit sorge, dass sich Kevin Warsh, der nominierte Fed-Chef, bisher noch nicht zum aktuellen Zinsniveau geäußert habe./jsl/jkr/stk




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Verfasst von dpa-AFX
