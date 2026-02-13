BARCLAYS stuft Unilever PLC auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Unilever nach Zahlen von 5700 auf 6000 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Warren Ackerman zeigte sich am Donnerstagabend von den Innovationen des Konsumgüterkonzerns und dem Ausblick für das Absatzwachstum überzeugt. Die Pessimisten fokussierten sich auf die träge Entwicklung in den Industriestaaten, während es aber in den Schwellenländern besser aussehen./mis/rob/agVeröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 22:56 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 04:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Unilever Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -8,47 % und einem Kurs von 55,42USD auf Nasdaq OTC (08. Dezember 2025, 23:20 Uhr) gehandelt.