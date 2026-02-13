BARCLAYS stuft AB Inbev auf 'Overweight'
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für AB Inbev von 94 auf 93 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Trotz eines niedrigeren Absatzes habe der Bierbrauer im Schlussquartal solide abgeschnitten, schrieb Laurence Whyatt am Donnerstagabend. Er hob die Preisentwicklung, den Gewinnmargenfokus und die Premiumisierung des Angebots hervor./mis/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 20:02 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Anheuser-Busch InBev Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 67,44EUR auf Tradegate (13. Februar 2026, 10:29 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Laurence Whyatt
Analysiertes Unternehmen: AB Inbev
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 93
Kursziel alt: 94
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
