BARCLAYS stuft EssilorLuxottica auf 'Overweight'
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für EssilorLuxottica nach Zahlen fürs Schlussquartal von 350 auf 355 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Angesichts des Rekordwachstums habe er die Gewinnerwartungen für den Optikkonzern angehoben, schrieb Hassan Al-Wakeel am Donnerstagabend./mis/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 23:13 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 05:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die EssilorLuxottica Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,03 % und einem Kurs von 259,4EUR auf Tradegate (13. Februar 2026, 10:29 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Hassan Al-Wakeel
Analysiertes Unternehmen: EssilorLuxottica
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 355
Kursziel alt: 350
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
