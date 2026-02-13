BARCLAYS stuft Relx auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Relx von 3745 auf 3075 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Nick Dempsey begründete die Zielsenkung am Freitag mit der deutlich gesunkenen Branchenbewertung, die unter dr Furcht vor KI-Konkurrenz für Datenanbieter leidet. Aktuell sei in den Relx-Aktien aber bereits ein pessimistischer Ausgang der ganzen Sache eingepreist./rob/mis/agVeröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2026 / 02:33 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 04:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die RELX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,41 % und einem Kurs von 24,68EUR auf Tradegate (13. Februar 2026, 10:19 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Nick Dempsey

Analysiertes Unternehmen: Relx

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 30,75

Kursziel alt: 37,45

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A

