ANALYSE-FLASH
Barclays senkt H&M auf 'Underweight' - Ziel bleibt bei 162 Kronen
- Barclays stuft H&M von "Equal Weight" auf "Underweight" ab.
- Kursziel bleibt bei 162 schwedischen Kronen unverändert.
- Markendynamik nötig für langfristiges Gewinnwachstum.
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat H&M bei unverändertem Kursziel von 162 schwedischen Kronen von "Equal Weight" auf "Underweight" abgestuft. Es brauche Markendynamik für langfristiges Gewinnwachstum, schrieb Matthew Clements am Freitag in seiner Neubewertung. Die Marke sei seit 2024 Priorität der Schweden, aber es trage noch keine Früchte. Die Aktienbewertung hält Clements für zu hoch./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2026 / 01:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 04:00 / GMT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie
Die H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,14 % und einem Kurs von 17,59 auf Tradegate (13. Februar 2026, 09:45 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie um +1,48 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,89 %.
Die Marktkapitalisierung von H & M Hennes & Mauritz (B) bezifferte sich zuletzt auf 24,78 Mrd..
H & M Hennes & Mauritz (B) zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 7,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,7800 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 155,56SEK. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 123,00SEK und das höchste Kursziel liegt bei 185,00SEK was eine Bandbreite von +601,25 %/+954,73 % bedeutet.
Analyst: Barclays Capital