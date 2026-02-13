Barclays senkt H&M auf 'Underweight' - Ziel bleibt bei 162 Kronen

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie

Die H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,14 % und einem Kurs von 17,59 auf Tradegate (13. Februar 2026, 09:45 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie um +1,48 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,89 %.

Die Marktkapitalisierung von H & M Hennes & Mauritz (B) bezifferte sich zuletzt auf 24,78 Mrd..

H & M Hennes & Mauritz (B) zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 7,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,7800 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 155,56SEK. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 123,00SEK und das höchste Kursziel liegt bei 185,00SEK was eine Bandbreite von +601,25 %/+954,73 % bedeutet.