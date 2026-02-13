Kreise
Bodycams für Bahnbeschäftigte auch im Fernverkehr
Für Sie zusammengefasst
- Bahnchefin Palla plant Bodycams für Mitarbeiter.
- Maßnahme soll Sicherheit im Fernverkehr erhöhen.
- Einführung noch in diesem Jahr auf freiwilliger Basis.
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
BERLIN (dpa-AFX) - Bahnchefin Evelyn Palla will noch in diesem Jahr alle Beschäftigten mit Kundenkontakt auch im Fernverkehr sowie an den Bahnhöfen auf freiwilliger Basis mit Bodycams ausstatten. Das ist eine der Sofortmaßnahmen zum Schutz der Bahnbeschäftigten, die Palla auf einem von ihr einberufenen Sicherheitsgipfel in Berlin angekündigt hat, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Teilnehmerkreisen erfuhr./maa/DP/jha
