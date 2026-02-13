UBS stuft LOREAL auf 'Buy'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für L'Oreal auf "Buy" mit einem Kursziel von 430 Euro belassen.
Das vierte Quartal des französischen Kosmetikkonzerns sei nicht so stark ausgefallen wie erwartet, schrieb Guillaume Delmas in einer am Freitag vorliegenden Studie. Während das Geschäft in Europa und in den Schwellenländern stark abgeschnitten habe, sei die Region Nordasien deutlich hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Auch sei das Geschäft in Nordamerika nicht so stark ausgefallen wie erhofft./rob/err/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 19:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die L'Oreal Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,23 % und einem Kurs von 378,9EUR auf Tradegate (13. Februar 2026, 10:35 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Guillaume Delmas
Analysiertes Unternehmen: LOREAL
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 430
Kursziel alt: 430
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
