    Aktien, Bitcoin, KI: Panik, Wahnsinn und Betrug! Crash voraus?

    Gestern etwa erwischte es Aktien von Logistikern - weil eine kleine US-Firma, die eigentlich Karaoke-Maschinen herstellt, eine KI entwickelt haben will, die zu mehr Transportvolumen führen könnte

    Massive Bewegungen bei vielen Aktien wegen erneuter KI-Panik, also der Furcht, dass viele Branchen durch KI disruptiert werden! Gestern etwa erwischte es Aktien von Logistikern - weil eine kleine US-Firma, die eigentlich Karaoke-Maschinen herstellt, eine KI entwickelt haben will, die zu mehr Transportvolumen führen könnte. Hier zeigen sich Züge von Wahnsinn - aber dass KI für viele Geschäftsmodelle gefährlich ist, ist eben doch real. Genauso real wie die steigenden Sorgen über die exzessive Verschuldung der großen US-Tech-Firmen. Heute Daten zur Inflation in den USA - für Aktien und Bitcoin ist das eine Chance und ein Risiko zugleich. Der vorherige Abverkauf bei Bitcoin zeigt einmal mehr, dass der Coin ein Frühindikator für Aktien ist!

    Hinweise aus Video:

    1. Humanoide Roboter in China vor Überproduktion

    2. Goldpreis unter Druck: Margin Calls lassen Silber abstürzen

     

    Das Video "Aktien, Bitcoin, KI: Panik, Wahnsinn und Betrug! Crash voraus?" sehen Sie hier..




    Markus Fugmann
    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
    Verfasst von Markus Fugmann
