    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsL'Oreal AktievorwärtsNachrichten zu L'Oreal

    ROUNDUP

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Luxusschwäche in China macht L'Oréal weiter zu schaffen - Aktie fällt

    Für Sie zusammengefasst
    • L'Oreal-Wachstum im Q4 schwächer als erwartet.
    • Umsatz in China belastet Luxusgeschäft stark.
    • Aktie fiel um fast 6 Prozent nach enttäuschenden Zahlen.
    ROUNDUP - Luxusschwäche in China macht L'Oréal weiter zu schaffen - Aktie fällt
    Foto: Arne Dedert - DPA

    PARIS (dpa-AFX) - Das Wachstum des französischen Kosmetikkonzerns L'Oreal ist im vierten Quartal schwächer ausgefallen als erwartet. Auf vergleichbarer Basis kletterten die Erlöse im Jahresvergleich um sechs Prozent auf 11,25 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag nach Börsenschluss in Paris mitteilte. Fachleute hatten im Schnitt mit etwa 6,5 Prozent gerechnet. Vor allem das Geschäft in China blieb schwierig und entsprechend schwächelte das Luxusgeschäft. Die Aktie fiel zum Wochenausklang deutlich.

    Die Lage in Asien bleibe schwierig, teilte L'Oreal mit. Dies spürt der Konzern insbesondere in seiner Luxussparte mit Marken wie Lancôme und Yves Saint Laurent. Die Ergebnisse in dem Segment verbesserten sich zwar in der zweiten Jahreshälfte, wurden jedoch weiterhin gebremst durch einen anhaltenden Rückgang im Reiseeinzelhandel in Asien. Der Umsatz der Sparte stieg um 4,5 Prozent und lag damit unter den Erwartungen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Hermes International SA!
    Long
    1.981,51€
    Basispreis
    1,64
    Ask
    × 12,53
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    2.309,21€
    Basispreis
    1,83
    Ask
    × 11,96
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Anleger waren enttäuscht, sie ließen die L'Oreal-Aktie am Freitagvormittag um fast 6 Prozent fallen. Die Zahlen seien durchwachsen ausgefallen, wobei vorwiegend das Wachstum enttäuscht habe, kommentierten die Analysten von Bernstein.

    Die Experten von der kanadischen Bank RBC merkten an, verfehlte Erwartungen an das Umsatzwachstum im vierten Quartal seien nicht hilfreich, wenn man die vorsichtigen Aussagen der Konkurrenz und die hohen Erwartungen vor den Zahlen berücksichtige. So hatten etwa auch Estée Lauder und Coty mit ihren Ergebnissen nicht überzeugen können, ebenso wie die Parfüm- und Kosmetiksparte von Hermes .

    Im Gesamtjahr stieg der Umsatz von L'Oreal um nominal 1,3 Prozent auf knapp 44,1 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis verbesserte sich um 2,4 Prozent auf 8,9 Milliarden Euro. Die entsprechende Marge weitete sich von 20,0 auf 20,2 Prozent aus. Unter dem Strich machten die Franzosen mit 6,13 Milliarden Euro 4,4 Prozent weniger Gewinn. Die Dividende aber soll um 20 Cent auf 7,20 Euro je Aktie steigen./lew/jha/men/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Estee Lauder Companies Registered (A) Aktie

    Die Estee Lauder Companies Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,45 % und einem Kurs von 90,20 auf Tradegate (13. Februar 2026, 10:18 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Estee Lauder Companies Registered (A) Aktie um +8,98 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,61 %.

    Die Marktkapitalisierung von Estee Lauder Companies Registered (A) bezifferte sich zuletzt auf 22,20 Mrd..

    Estee Lauder Companies Registered (A) zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4100 %.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    ROUNDUP Luxusschwäche in China macht L'Oréal weiter zu schaffen - Aktie fällt Das Wachstum des französischen Kosmetikkonzerns L'Oreal ist im vierten Quartal schwächer ausgefallen als erwartet. Auf vergleichbarer Basis kletterten die Erlöse im Jahresvergleich um sechs Prozent auf 11,25 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     