BARCLAYS stuft LOREAL auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für L'Oreal nach Zahlen für das Schlussquartal mit einem Kursziel von 435 Euro auf "Overweight" belassen. In fast allen Bereichen sei es gut gelaufen, außer im Reise-Einzelhandel und hier insbesondere in Nordasien, schrieb Warren Ackerman am Donnerstagabend. So sei das Konzernwachstum aus eigener Kraft hinter der allgemeinen Erwartung zurückgeblieben. Aber immerhin sei es in den USA hervorragend gelaufen./mis/rob/agVeröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 23:01 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 04:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die L'Oreal Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,78 % und einem Kurs von 377,2EUR auf Tradegate (13. Februar 2026, 10:45 Uhr) gehandelt.