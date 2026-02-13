UBS stuft Siltronic auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siltronic auf "Neutral" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Der Hersteller von Halbleiterwafern stehe vor einem weiteren Jahr der Herausforderungen, schrieb Harry Blaiklock in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Unternehmen und Wettbewerber hätten bereits deutlich darauf hingewiesen, dass 2026 ein weiteres schwieriges Jahr für Siliziumwafer werden würde. Der Ausblick von Siltronic sei aber deutlich vorsichtiger ausgefallen als erwartet./rob/err/misVeröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 18:04 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SILTRONIC AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,39 % und einem Kurs von 50,55EUR auf Tradegate (13. Februar 2026, 10:45 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Harry Blaiklock

Analysiertes Unternehmen: Siltronic

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 48

Kursziel alt: 48

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 48,00 € , was einem Rückgang von -4,95% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer