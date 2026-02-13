Copper Quest schlägt in Idaho zu: Auxer Goldprojekt gesichert

Auxer bringt genau die Zutaten mit, die Zeitpläne verkürzen können: Historische Untertageerschließung, ein klarer struktureller Rahmen und vor allem bereits vorliegende Genehmigungen für Bohrungen.

Auxer ist die Art von Projekt, das schnell von der Schlagzeile zu harten Daten werden kann: Ein über Straßen erreichbares Grundstück mit relevanter Größenordnung, ein mehrere Kilometer langer mineralisierter Korridor und bestehende Untertagebaue, die wertvollen Zugang und geologischen Kontext liefern.

Genau solche Assets können einen kontinuierlichen Newsflow erzeugen, sobald die ersten Arbeitsprogramme starten. Copper Quest positioniert Auxer als überzeugende orogene Goldopportunität und die Kombination aus solider Infrastruktur und historisch hohen Goldgehalten ist genau das, was der Markt sehen will, wenn ein Junior bei erhöhten Goldpreisen nach vorne marschiert.

Bei starken Goldpreisen ist das perfekte Setup eine ehemals produzierende, hochgradige Mine in einer Weltklasse-Minenregion, bei dem moderne Exploration schneller Wert freisetzen kann und bei dem Erfolg in einen glaubwürdigen Entwicklungspfad münden kann.

Gold-Spotpreis in USD seit März 2025 (täglich): Nach der jüngsten Korrektur hält sich Gold weiterhin bemerkenswert stabil und konsolidiert auf hohem Niveau. Die laufende Seitwärtsphase wirkt wie eine konstruktive Verschnaufpause im übergeordneten Aufwärtstrend; ein Umfeld, das hochwertige Goldprojekte in erstklassigen Jurisdiktionen zusätzlich Rückenwind geben kann.

„Das Auxer Goldprojekt stellt eine zeitnahe und überzeugende Gelegenheit dar, eine bedeutende Goldressource in einer der minenfreundlichsten Regionen Nordamerikas zu entwickeln, während die Goldpreise auf Allzeithochs liegen. Auxer ist lediglich die jüngste Akquisition von Copper Quest und ergänzt unser bestehendes Goldportfolio, einschließlich der ehemals produzierenden Alpine Goldmine, die etwa 150 km nordwestlich liegt. Aus geologischer Sicht weist das Auxer Projekt alle Kennzeichen eines Goldsystems vom orogenen Typ von Weltklasse auf, wie es durch zeitgemäße Lagerstättenmodelle definiert wird. Die Aufweitung der Boston-Ader von 0,6 m an der Oberfläche auf 3,66 m in 20 m Tiefe demonstriert eine klassische orogene Gold-Adergeometrie mit starkem Potenzial für Tiefenfortsetzung, wobei sich die Mineralisierung über mehrere Kilometer erstreckt.“ Brian Thurston, CEO von Copper Quest, in der Pressemitteilung vom 11. Februar 2026.

Auxer: Ein Projekt auf Tempo getrimmt

Was Auxer herausstechen lässt, ist nicht nur die geologische Story, sondern das operative Setup. Das Projekt wird als bohrgenehmigt beschrieben, das heißt Copper Quest muss keine Saison damit verlieren, erst einmal startklar zu werden.

Die rund 1.000 m historischen Untertagebaue sind ein praktischer Vorteil: Sie eröffnen dem Unternehmen sofort die Möglichkeit, umfangreiche historische Erschließungen erneut zu untersuchen und zu beproben, einschließlich der in der News genannten Ader-Systeme. Berichtete historische und moderne Ergebnisse umfassen hochgradige Werte, mit genannten Gehalten von bis zu 26,8 g/t Gold: Zahlen mit hoher Signalwirkung, die naturgemäß Investoren aufhorchen lassen, sofern die nächsten Schritte Bestätigung und Kontinuität liefern.

Genau hier zieht sich die Schlinge um die Story zusammen: Auxer ist ein zentraler Katalysator, weil es kurzfristig echte Daten liefern kann und weil Idaho kein exotisches Gebiet ist. Es ist eine Jurisdiktion mit etablierter Minenkultur, Infrastruktur und einer langen Produktionshistorie über mehrere Rohstoffe hinweg.

Historisch hochgradig, modern aufwertbar

Die historischen Arbeiten bei Auxer haben bereits Zahlen geliefert, bei denen Investoren zweimal hinschauen. In der News von Copper Quest wird der Platts-Report von 1936 dahingehend zitiert, dass Oberflächenproben Goldgehalte von bis zu 21 g/t dokumentierten, während Untertagebeprobungen demnach eine konsistente Mineralisierung über 4,3 m mit durchschnittlich 9,42 g/t Gold in rund 18 m Tiefe zeigten. Aktueller wird zudem auf Bohrungen von Lightning Creek Gold Corp. aus dem Jahr 2021 verwiesen, die das hochgradige Gold-Potenzial bestätigen sollen, darunter der Bohrabschnitt LCD21-0019 mit 26,8 g/t Gold über 0,73 m.

Noch spannender ist bei Auxer, was bislang nicht passiert ist. Das Projekt wird als ohne historische Bohrungen beschrieben, wobei sich die frühere Exploration im Wesentlichen auf Untertagebaue und Stollen beschränkte, die im frühen 20. Jahrhundert aufgefahren wurden. Die Minentätigkeit endete in den 1930er Jahren, nachdem Executive Orders den Goldbergbau faktisch ausbremsten, und das Projekt wurde nie wieder in Produktion gebracht.

Das schafft ein seltenes Setup: Ein geologisch glaubwürdiges, ehemals produzierendes Vorkommen, das durch moderne Explorationsmethoden weitgehend ungetestet blieb. Copper Quest positioniert Auxer als orogene Goldchance mit Eigenschaften, wie sie in großen Systemen weltweit zu finden sind. Das Projekt liegt in Idaho, einer politisch stabilen, minenfreundlichen Jurisdiktion mit starker Infrastruktur, einschließlich Autobahnanbindung und der nahe gelegenen aktiven BNSF-Bahn-Hauptstrecke.

Gold-Spotpreis in USD seit 2010 (logarithmisch): Gold hat in einen kraftvollen langfristigen Aufwärtstrend beschleunigt und notiert auf erhöhtem Niveau; ein günstiges Umfeld, um hochgradige, ehemals produzierende Goldprojekte in Weltklasse-Jurisdiktionen voranzutreiben.

Regionaler Kontext

Auxer ist kein isolierter „One-off“-Fund auf einem abgelegenen Bergrücken. Drittquellen beschreiben das Gebiet als historisches Minenareal nahe East Hope und Hope in Idaho, innerhalb des Clark Fork Mining Distrikts und im weiteren Umfeld des Kaniksu Nationalforstgebiets. Archivunterlagen aus der MineDocs-Sammlung des Idaho Geological Survey beschreiben zudem frühe Erschließungsarbeiten in den Auxer Minen, einschließlich historischer Untertagebaue, was die Darstellung von Copper Quest stützt, dass bereits relevanter Zugang vorhanden ist.

Auch die regionale Strukturthese von Copper Quest passt ins Gesamtbild. Die Hope Fault Verwerfung wird in USGS-Arbeiten weithin als bedeutendes tektonisches Element in Nord-Idaho und als wichtiger struktureller Kontrollfaktor im Distrikt anerkannt. Das Gebiet rund um Hope und Clark Fork ist ein Minenumfeld mit mehreren ehemaligen Produzenten, die Erz verschifft und Metallproduktion dokumentiert haben.

Für die Hope Mine (Elsie K Ader) ist dokumentiert, dass bis 1943 insgesamt 109.592 t Erz gefördert wurden, enthalten waren 10.077.843 Pfund Blei, 774.300 Pfund Zink und 3.562 Pfund Kupfer sowie 319.236 Unzen Silber und 29,8 Unzen Gold. Auf einfache „Head-Grade“-Gehalte heruntergebrochen entspricht das grob etwa 4,6% Blei, 0,35% Zink und rund 99,4 g/t Silber, basierend auf Tonnage und enthaltenem Metall.

Die Whitedelf Mine ist ein weiterer wichtiger historischer Produzent im selben Distrikt. Eine MineDocs-Zusammenfassung nennt für den Zeitraum 1926-1958 eine Produktion von 726.855 Unzen Silber und 12.080.687 Pfund Blei. Die gleiche Zusammenstellung enthält zudem eine Produktionstabelle mit einer Gesamtförderung in der Größenordnung von 92.743 t, was in der Gesamtsicht auf historisch starke Silbergehalte schließen lässt.

Auch die Lawrence Mine weist dokumentierte Produktion auf. Laut MineDocs wurden 1913-1942 insgesamt 9.358 t gefördert, enthalten waren 26.211 Unzen Silber und 2.866.471 Pfund Blei sowie geringe Mengen Gold und Kupfer. Auf Basis der gemeldeten Tonnage und Metallmengen entspricht das ungefähr 96 g/t Silber und ca. 15% Blei enthaltenem Metall.

Diese Zahlen sind relevant, weil sie zeigen, dass der Distrikt nachweislich Metall geliefert hat und zwar in Gehalten, die Untertageerschließung wirtschaftlich rechtfertigten. Genau dieses Umfeld sehen Investoren gerne, wenn ein Unternehmen in unmittelbarer Nähe eine ehemals produzierende, untertagegeprägte Goldchance vorantreibt.

Drittquellen bestätigen zudem die insgesamt hohe Bergbauaktivität im County. The Diggings listet beispielsweise tausende Mining-Claims auf öffentlichem Land im Bonner County sowie hunderte erfasste Minenstandorte, was die Einordnung als Distrikt mit wiederkehrender mineralischer Ausstattung stützt, statt als einzelnes, isoliertes Vorkommen.

Im größeren Bild ist Idahos Attraktivität kein Marketing. Es ist die Kombination aus Lagerstättenpotenzial, Infrastruktur, erfahrenen Minendienstleistern und einem regulatorischen Rahmen, der seit Jahrzehnten operative Minen trägt. Als aktuelles Beispiel für ein funktionierendes Minen-Ökosystem in der Region verkündete Hecla Mining Company (aktuelle Marktkapitalisierung: 16 Mrd. USD) für 2025 eine konsolidierte Silberproduktion von 17 Mio. Unzen, wobei die Lucky Friday Mine allein 5,3 Mio. Unzen beisteuerte und die Guidance übertraf; ein Hinweis darauf, dass in Nord-Idaho moderner Untertagebergbau in relevanter Größenordnung stattfindet.

Goldpreis in USD seit 1833 (logarithmisch, wöchentlich): In der Mehrjahrzehnte-Perspektive befindet sich Gold weiterhin in einem starken Aufwärtstrend und hat zuletzt mit neuen Hochs deutlich beschleunigt. Die Langfrist-Grafik zeigt, wie selten solche Ausbruchsphasen sind und warum hochwertige Goldprojekte in Tier-1-Jurisdiktionen in solchen Marktphasen besonders stark Kapital anziehen.

Fazit: Bereit für die Umsetzung

Copper Quest geht in die 2026-Explorationssaison in einer Position, die der Markt verlässlich belohnt: Finanziert, flexibel und bereit zu liefern. Zusammen mit den Dezember-Finanzierungen verfügt das Unternehmen nun über mehr als 4 Mio. CAD an Cash, die mit Beginn der Explorationssaison zeitnah eingesetzt werden können. Damit schaltet Copper Quest klar in den Umsetzungsmodus.

Wichtig ist dabei: Das ist nicht nur die typische, rein Kleinanleger-getriebene Privatplatzierungs-Story. Am 26. Januar 2026 meldete Copper Quest eine strategische Investition über 1,95 Mio. CAD durch Concept Capital Management Ltd. an, das vom Unternehmen als internationaler, grundlegender Investor in Minen- und Explorationsunternehmen beschrieben wird. Eine solche strategische Beteiligung sendet ein anderes Signal: Sie deutet auf längere zeitliche Ausrichtung, tiefere Due Diligence und Unterstützung hin, die über ein einzelnes Finanzierungsfenster hinausreichen kann.

Mit dieser Geld-Stärke kann Copper Quest reale Explorationsprogramme starten und durchziehen, priorisierte Ziele offensiv testen und Ergebnisse schrittweise aufbauen. Genauso wichtig: Das Unternehmen ist nicht auf eine einzige Wette festgelegt. Es hat nun die Bilanz, um innerhalb seines überzeugenden Gold- und Kupferportfolios die besten Chancen auszuwählen und die Projekte voranzutreiben, die den schnellsten Weg zu substanzieller Entdeckung-Upside bieten.

Welches Projekt zuerst im Fokus steht, bleibt abzuwarten, doch die Stoßrichtung ist klar. Copper Quest hat sich für das positioniert, worauf es in der Exploration ankommt: Momentum, Umsetzungskraft und ein stetiger Newsflow, der aus realen Explorationsprogrammen vor Ort entsteht.

Gold- und Kupfer-Preisentwicklung seit 2020: Gold hat bereits eine starke Bewegung geliefert und hält sich auf erhöhtem Niveau, was ein attraktives Umfeld für die Entwicklung von Goldprojekten schafft. Kupfer hingegen scheint gerade erst auszubrechen, ein zeitgerechter Rückenwind für gut positionierte Explorer mit Kupfer-Exposure, da die nächste Aufwärtswelle möglicherweise noch bevorsteht.

Unternehmensdetails

Copper Quest Exploration Inc.

#2501 – 550 Burrard Street

Vancouver, BC, V6C 2B5 Kanada

Telefon: +1 778 949 1829

Email: investors@copperquestexploration.com

www.copper.quest

CUSIP: 217523 / ISIN: CA2175231091

Aktien im Markt: 98.143.191

Kanada-Symbol (CSE): CQX

Aktueller Kurs: 0,14 CAD (12.02.2026)

Marktkapitalisierung: 14 Mio. CAD

Deutschland-Ticker / WKN: 3MX0 / A40ZSP

Aktueller Kurs: 0,08 EUR (13.02.2026)

Marktkapitalisierung: 8 Mio. EUR

Stephan Bogner

Bringt über 20 Jahre Erfahrung mit Edelmetallen und Junior-Mining-Aktien mit. Nach seinem Wirtschaftsstudium in Dortmund, London und Brisbane sowie Berufsjahren in Dubai lebt er heute in der Schweiz und leitet die Elementum International AG, spezialisiert auf die Lagerung physischer Edelmetalle in ehemaligen Militärbunkern. Als Analyst bei Rockstone fokussiert er sich auf Kapitalmärkte, Rohstoffe und Zukunftstechnologien – und investiert selbst in zahlreiche Unternehmen, über die er schreibt, sowie in physisches Gold und v.a. Silber über Elementum.

Kontakt

Rockstone News & Research

Stephan Bogner (Dipl. Kfm., FH)

Müligässli 1, 8598 Bottighofen

Schweiz

Telefon: +41-71-5896911

Email: info@rockstone-news.de

Haftungsausschluss und Informationen zu zukunftsgerichteten Aussagen: Rockstone, Zimtu Capital Corp. („Zimtu") und Copper Quest Exploration Inc. („Copper Quest"; „das Unternehmen") weisen Investoren darauf hin, dass sämtliche in diesem Bericht enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Leistungen darstellen. Tatsächliche Ergebnisse können aufgrund verschiedener Faktoren wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten Ergebnissen abweichen. Der Leser wird auf die öffentlichen Einreichungen von Copper Quest verwiesen, in denen eine ausführlichere Diskussion dieser Risikofaktoren und ihrer möglichen Auswirkungen enthalten ist. Diese können über die auf SEDAR www.sedarplus.ca hinterlegten Dokumente eingesehen werden. Alle Aussagen in diesem Bericht, mit Ausnahme von Aussagen über historische Tatsachen, sind als zukunftsgerichtete Aussagen zu betrachten. Dieser Bericht enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der anwendbaren Wertpapiergesetze. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen zählen unter anderem Aussagen zu den Erwartungen der Copper Quest Exploration Inc. hinsichtlich ihrer finanziellen Lage, des verfügbaren Working Capital, der Fähigkeit, Explorationsprogramme zu finanzieren und umzusetzen, der Weiterentwicklung und Priorisierung des Projektportfolios, des Zeitplans, des Umfangs und der potenziellen Ergebnisse von Feldarbeiten und Bohrungen sowie der erwarteten Vorteile aus kürzlich abgeschlossenen und angekündigten Finanzierungen, einschließlich der Beteiligung eines strategischen Investors. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen ferner Erwartungen zu den Rohstoffmarktbedingungen und deren möglicher Auswirkung auf Explorationsaktivitäten und Projektfortschritte, einschließlich Aussagen zu erhöhten Goldpreisen und dem Ausblick für Kupfer. Aussagen zur potenziellen Bedeutung historischer Ergebnisse, zur Interpretation geologischer Rahmenbedingungen, zur möglichen Kontinuität der Mineralisierung sowie zur Relevanz nahegelegener Infrastruktur und regionaler Bergbauaktivität sind ebenfalls zukunftsgerichteter Natur. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf Annahmen, die das Management zum Zeitpunkt ihrer Abgabe als angemessen erachtet, einschließlich, ohne Einschränkung, der fortgesetzten Verfügbarkeit von Kapital zu akzeptablen Bedingungen, dem erfolgreichen Abschluss angekündigter Finanzierungen und der Erfüllung von Closing-Bedingungen, der Verfügbarkeit von Personal, Auftragnehmern, Ausrüstung und Material, günstigen Wetter- und Zugangsbedingungen, stabilen Genehmigungs- und Regulierungsumfeldern, dem fortgesetzten Zugang zu den Projektgebieten, unterstützenden Rohstoffpreisen sowie der Richtigkeit und Relevanz geologischer Interpretationen, die aus historischen Informationen, Probenahmen, Geophysik und etwaigen Bohrergebnissen abgeleitet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass tatsächliche Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den ausgedrückten oder implizierten Aussagen abweichen. Es kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als zutreffend erweisen, da tatsächliche Ergebnisse aufgrund einer Vielzahl von Risiken und Unsicherheiten wesentlich abweichen können. Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Explorations- und geologische Risiken: Explorationsaktivitäten führen möglicherweise nicht zur Entdeckung wirtschaftlich verwertbarer Mineralisierung. Historische Informationen, Untertagebeprobungen, Oberflächenbeprobungen und Drittquellenhinweise können unvollständig, ungenau, nicht repräsentativ oder nicht mit aktuellen Berichtsstandards vereinbar sein. Geologische Interpretationen können sich mit zunehmender Datengrundlage ändern, und Kontinuität, Gehalt, Mächtigkeit, Geometrie oder Tonnage der Mineralisierung können von Erwartungen abweichen. Oberflächenproben und historische Untertageproben korrelieren nicht zwingend mit Bohrergebnissen und sind möglicherweise nicht aussagekräftig für Gehalte in der Tiefe. Umsetzungs- und operative Risiken: Feldprogramme können durch Wetter, Gelände, Zugangsbeschränkungen, Waldbrände, Umweltbedingungen, Verfügbarkeit von Ausrüstung, Leistung von Auftragnehmern, Lieferkettenstörungen oder Gesundheits- und Sicherheitsaspekte beeinträchtigt werden. Es kann zu Verzögerungen, Kostenüberschreitungen oder Änderungen an geplanten Programmen kommen, einschließlich Einschränkungen bei der Möglichkeit, historische Untertagebaue erneut zu erschließen, oder Bohrungen innerhalb erwarteter Zeitfenster abzuschließen. Genehmigungs- und regulatorische Risiken: Explorations- und etwaige Entwicklungsaktivitäten unterliegen Genehmigungen, regulatorischen Freigaben und fortlaufenden Compliance-Anforderungen. Auch wenn das Auxer-Projekt als bohrgenehmigt beschrieben wird, können Genehmigungen Auflagen, zeitliche Beschränkungen, Verlängerungen, Änderungen oder zusätzliche Autorisierungen erfordern. Regulatorische Entscheidungen, Konsultationen oder administrative Verfahren können Aktivitäten verzögern, einschränken oder verhindern oder Bedingungen auferlegen, die Kosten erhöhen oder den Programmumfang begrenzen. Finanzierungs-, Closing- und Liquiditätsrisiken: Obwohl das Unternehmen kürzlich Finanzierungen abgeschlossen hat und von einem erheblichen Working Capital ausgeht, können laufende Exploration und potenzielle zukünftige Entwicklungsaktivitäten zusätzliche Finanzierung erfordern. Es kann keine Gewähr dafür gegeben werden, dass Finanzierungen zu akzeptablen Bedingungen oder überhaupt verfügbar sind. Zudem können angekündigte strategische Finanzierungen weiterhin Börsenzustimmungen, regulatorischen Genehmigungen und üblichen Closing-Bedingungen unterliegen. Verzögerungen, Änderungen oder das Ausbleiben einer angekündigten Finanzierung können Budgets, Zeitpläne und Explorationspläne des Unternehmens beeinträchtigen. Markt- und Rohstoffpreisrisiken: Gold-, Kupfer- und andere Metallpreise sind volatil und hängen von globalen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, Zinsen, Währungsbewegungen und geopolitischen Faktoren ab. Ein anhaltender Rückgang der Metallpreise könnte das Anlegerinteresse verringern, den Zugang zu Kapital erschweren, Explorationsaktivitäten reduzieren oder die Wahrnehmung des Projektpotenzials und der Wirtschaftlichkeit negativ beeinflussen. Projektakquisitions- und Titelrisiken: Die Interessen des Unternehmens an neuen Projekten können Optionsbedingungen, Due-Diligence-Erfordernissen, Closing-Bedingungen, Titelfragen, Claim-Aufrechterhaltung und laufenden Verpflichtungen unterliegen. Es kann keine Gewähr dafür gegeben werden, dass eine Akquisition wie geplant abgeschlossen wird oder dass alle Rechte und Interessen dauerhaft in gutem Stand gehalten werden können. Die Rechtsstellung unpatentierter Claims kann durch administrative Anforderungen, Gebühren, Einreichungen und Streitigkeiten beeinflusst werden. Jurisdiktions- und Community-Risiken: Obwohl Copper Quest in bergbaufreundlichen Jurisdiktionen tätig ist, können Änderungen von Gesetzen, Vorschriften, Besteuerung, Landnutzungsrichtlinien, Zugangsregeln oder Konsultationsrahmenbedingungen den Betrieb nachteilig beeinflussen. Beziehungen zu lokalen Stakeholdern, Behörden, Landnutzern und Communities können Zeitpläne, Kosten und Zugang beeinflussen. Historische Bergbaugebiete können Altlasten- oder Legacy-Aspekte beinhalten, die Genehmigungen, Zugang oder Sanierungserwartungen beeinflussen. Umwelt- und ESG-Risiken: Umweltverbindlichkeiten, Rekultivierungs- und Sanierungsverpflichtungen, sich weiterentwickelnde ESG-Standards und Erwartungen von Communities können Kosten erhöhen oder Verzögerungen verursachen. Historische Bergbaudistrikte können unbekannte Umweltbedingungen oder Sanierungsanforderungen mit sich bringen. Unerwartete Umweltprobleme können Aktivitäten einschränken, höhere Sicherheiten (Bonding) erfordern oder zusätzliche Studien notwendig machen. Portfolio- und strategische Risiken: Diversifikation über mehrere Explorationsprojekte garantiert keinen Erfolg. Die Weiterentwicklung eines oder mehrerer Projekte kann Kapital oder Managementfokus von anderen Projekten abziehen, und die Priorisierung des Portfolios kann sich abhängig von Ergebnissen, Marktbedingungen oder operativen Einschränkungen ändern. Strategische Partnerschaften, Joint Ventures, Asset-Transaktionen oder Portfolioentscheidungen können zu ungünstigen Bedingungen erfolgen oder möglicherweise gar nicht zustande kommen. Liquiditäts- und Handelsrisiken: Die Aktien von Copper Quest können volatil sein, über begrenzte Liquidität verfügen und weite Geld-Brief-Spannen aufweisen. Investoren können Schwierigkeiten beim Kauf oder Verkauf der Aktien haben und können einen Teil oder die gesamte Investition verlieren. Risiken im Zusammenhang mit Drittinformationen: Bestimmte Informationen in diesem Bericht, einschließlich Produktionszahlen Dritter, historischer Gehalte, Marktdaten und Branchenkommentare, stammen aus Quellen, die als zuverlässig erachtet werden, jedoch nicht unabhängig verifiziert wurden. Es kann keine Gewähr für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit übernommen werden. Hinweis an die Leser: Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantie für zukünftige Performance. Tatsächliche Ergebnisse können wesentlich von den ausgedrückten oder implizierten Aussagen abweichen, unter anderem aufgrund der oben beschriebenen Risiken und Unsicherheiten sowie der öffentlichen Offenlegungsdokumente des Unternehmens. Mineralisierung auf benachbarten Liegenschaften oder in ähnlichen geologischen Umgebungen ist nicht notwendigerweise ein Hinweis auf Mineralisierung auf den Projekten von Copper Quest. Alle Projekte des Unternehmens befinden sich im Explorationsstadium, und es gibt keine Sicherheit, dass Exploration zur Definition einer Mineralressource oder Reserve führt.

Offenlegung von Interessen und Hinweise: Nichts in diesem Bericht darf als Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von hier genannten Wertpapieren ausgelegt werden. Rockstone, seine Eigentümer und der Autor dieses Berichts sind keine registrierten Broker-Dealer oder Finanzberater. Bevor Sie in Wertpapiere investieren, sollten Sie Ihren Finanzberater und einen registrierten Broker-Dealer konsultieren. Treffen Sie niemals eine Investitionsentscheidung ausschließlich auf Grundlage dessen, was Sie in einem Online- oder gedruckten Bericht lesen, einschließlich eines Berichts von Rockstone, insbesondere wenn es sich bei der Investition um ein kleines, wenig gehandeltes und nicht weithin bekanntes Unternehmen handelt. Der Autor dieses Berichts, Stephan Bogner, wird von der Zimtu Capital Corp. („Zimtu“), einer an der TSX Venture Exchange notierten Investmentgesellschaft, bezahlt. Ein Teil der Aufgaben des Autors bei Zimtu besteht darin, Unternehmen zu recherchieren und über jene zu berichten, in die Zimtu investiert ist. Auch wenn der Autor dieses Berichts also nicht direkt von Copper Quest Exploration Inc. („Copper Quest“) bezahlt wird, profitiert der Arbeitgeber des Autors, Zimtu Capital Corp., von Handelsvolumen und Kurssteigerungen der Aktien von Copper Quest. Copper Quest bezahlt Zimtu Capital Corp. für die Erstellung dieses Berichts und weitere Dienstleistungen. Laut Pressemitteilung vom 27. August 2025: „Copper Quest Exploration Inc. (CSE: CQX; OTCQB: IMIMF; FRA: 3MX) („Copper Quest“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekanntzugeben, dass es eine Vereinbarung mit der Zimtu Capital Corp. (TSX.V: ZC) (FSE: ZCT1) („Zimtu“) unterzeichnet hat, wonach Zimtu Marketingdienstleistungen im Rahmen seines ZimtuADVANTAGE-Programms (https://www.zimtu.com/zimtu-advantage/) ab dem 1. September 2025 für eine anfängliche Laufzeit von 12 Monaten zu Kosten von 12.500 CAD pro Monat erbringen wird. Marketingvereinbarung: Das ZimtuADVANTAGE-Programm ist darauf ausgelegt, Chancen, Beratung, Marketing und Unterstützung bereitzustellen. Die Dienstleistungen umfassen Investorenpräsentationen, E-Mail-Marketing, Lead-Generierungskampagnen, Blogbeiträge, digitale Kampagnen, Social-Media-Management, Rockstone-Research-Berichte & -Distribution, Video-Pressemitteilungen sowie damit verbundene Marketing- und Awareness-Aktivitäten. Zimtu hat seinen Sitz in Vancouver, Suite 1450 – 789 West Pender Street, Vancouver, BC V6C 1H2. Zimtu ist erreichbar unter 604.681.1568 oder info@zimtu.com. Die Vergütung von Zimtu beinhaltet keine Wertpapiere des Unternehmens; zum Datum dieses Berichts hält Zimtu 2.633.333 Aktien des Unternehmens und 2.333.333 Warrants zum Erwerb von Stammaktien des Unternehmens.“ Der Autor hält Wertpapiere von Copper Quest und wird somit von Handelsvolumen und Kurssteigerungen der Aktie profitieren. Dies stellt zudem einen erheblichen Interessenkonflikt dar, der die Objektivität dieser Berichterstattung beeinflussen kann. Der Autor kann jederzeit ohne Ankündigung Wertpapiere von Copper Quest (oder vergleichbaren Unternehmen) kaufen oder verkaufen, was zu weiteren Interessenkonflikten führen kann. Insgesamt bestehen mehrere Interessenkonflikte. Daher dürfen die in diesem Bericht enthaltenen Informationen nicht als Finanzanalyse oder Empfehlung ausgelegt werden, sondern als Werbung. Dieser Bericht ist als werbliche Publikation zu verstehen und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Die Ansichten und Meinungen von Rockstone und des Autors in Bezug auf die in den Berichten vorgestellten Unternehmen sind die eigenen Ansichten des Autors und basieren auf Informationen, die er erhalten oder in der öffentlichen Domäne gefunden hat, und die als zuverlässig erachtet werden. Rockstone und der Autor haben keine unabhängige Due Diligence der erhaltenen oder in der öffentlichen Domäne gefundenen Informationen durchgeführt. Rockstone und der Autor dieses Berichts garantieren weder die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Nützlichkeit der Inhalte dieses Berichts noch deren Eignung für einen bestimmten Zweck. Schließlich garantieren Rockstone und der Autor nicht, dass eines der in diesem Bericht genannten Unternehmen die erwartete Entwicklung nimmt, und jegliche Vergleiche mit anderen Unternehmen können ungültig sein oder keine Wirkung entfalten. Bitte lesen Sie den gesamten Haftungsausschluss sorgfältig durch. Wenn Sie nicht allen Bestimmungen des Haftungsausschlusses zustimmen, rufen Sie diese Website oder eine ihrer Seiten einschließlich dieses Berichts in Form eines PDF nicht auf. Durch die Nutzung dieser Website und/oder dieses Berichts, unabhängig davon, ob Sie den Haftungsausschluss tatsächlich lesen, gelten Sie als mit diesem einverstanden. Die bereitgestellten Informationen sind bildend und allgemeiner Natur. Daten, Tabellen, Abbildungen und Bilder, sofern nicht anders gekennzeichnet oder verlinkt, stammen von Copper Quest Exploration Inc., Tradingview, Stockwatch und aus der öffentlichen Domäne. Das Titelbild wurde von Shutterstock.com bezogen und lizenziert.