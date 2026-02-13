    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDelivery Hero AktievorwärtsNachrichten zu Delivery Hero

    AKTIE IM FOKUS 2

    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Delivery Hero unter Druck wegen Nahost-Tochter Talabat

    Für Sie zusammengefasst
    • Delivery Hero-Aktien fallen weiter unter 20 Euro.
    • Talabat meldet schwachen Ausblick, Aktien fallen stark.
    • Anleger skeptisch gegenüber Wertoptimierung von Hero.
    AKTIE IM FOKUS 2 - Delivery Hero unter Druck wegen Nahost-Tochter Talabat
    Foto: Paul Zinken - dpa-Zentralbild/dpa

    (Neu: Xetra-Kurse, Barclays-Kommentar, mehr Einordnung)

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Delivery Hero haben am Freitag ihre jüngste Talfahrt fortgesetzt. Zu der Tatsache, dass Internetaktien zuletzt von Anlegern stark verkauft werden aus Sorge vor störendem KI-Einfluss, gesellten sich zu Wochenschluss schlechte Nachrichten von der Nahost-Tochter Talabat. Erstmals sei zwei Monaten wurden die Titel des Essenslieferdienstes wieder zu Kursen unter 20 Euro gehandelt.

    Die Talabat-Aktien waren am Freitag nach der Zahlenvorlage an der Börse Dubai um letztlich zehn Prozent abgesackt. In der Folge davon büßten die Papiere des Essenslieferdienstes im Xetra-Handel dann ähnlich viel ein. Sie rutschten um bis zu 9,6 Prozent ab bis nahe an die 19-Euro-Marke. Mit einem Abschlag von zuletzt noch sieben Prozent blieben sie abgeschlagen das Schlusslicht im MDax . Der Index der mittelgroßen Werte bewegte sich kaum vom Fleck.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu MDAX (Performance)!
    Short
    33.082,75€
    Basispreis
    2,14
    Ask
    × 14,97
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    29.012,98€
    Basispreis
    2,04
    Ask
    × 14,62
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Umsatzseitig sei das vierte Quartal von Talabat zwar in Ordnung, schrieb Experte Evgenii Annenkov vom Analysehaus Jefferies. Der Ausblick auf das operative Ergebnis im neuen Geschäftsjahr liege aber zehn Prozent unter dem Analystenkonsens, gab der Experte zu bedenken. Andrew Ross von der britischen Investmentbank Barclays Research schrieb, dies sei zum Teil dem Wettbewerb geschuldet, aber auch beschleunigten Investitionen unter einem neuen Unternehmenslenker.

    Marcus Diebel von der US-Bank JPMorgan sprach in einem Kommentar gar von einer "Gewinnwarnung" wegen der deutlich höheren Investitionen, die Talabat plane. Es sei aktuell noch nicht klar, wie viel davon schon in den Ausblick von Delivery Hero eingepreist sei. Es bestehe das Risiko, dass das operative Ergebnis des MDax-Mitglieds 2026 niedriger ausfällt als im Vorjahr.

    Auch die Wahrscheinlichkeit, dass Talabat eine Rolle bei einem möglichen Verkauf von Unternehmensteilen spielt, sinkt laut Diebel mit den neuen Erkenntnissen. Im Dezember hatte Delivery Hero Maßnahmen zur Steigerung des Börsenwertes angekündigt, die den Kurs im Januar erstmals seit September wieder über die 27-Euro-Marke getrieben hatten. Davon haben die Aktien mittlerweile wieder ein Viertel an Wert eingebüßt.

    Diebel schrieb in einem weiteren Kommentar nach zuletzt geführten Investorengesprächen, dass sich Anleger für den Prozess der Wertoptimierung zunehmend skeptisch zeigten. Es sei unklar, ob das Management von Delivery Hero dazu in der Lage ist, den wahren inneren Wert der eigenen Aktien herauszukristallisieren. Es herrsche "Frustration über den Mangel an greifbaren Fortschritten".

    Delivery Hero hatte 20 Prozent seiner Talabat-Anteile im Dezember 2024 in Dubai an die Börse gebracht, doch bislang war dies nicht von Erfolg gesegnet - genauso wie die Kursentwicklung des Mutterkonzerns. Dessen Kurs war dem Rekordtief, das im Februar 2024 bei unter 15 Euro lag, in der Zwischenzeit mehrfach wieder nahe gekommen - zuletzt im November. Verglichen mit dem Ausgabepreis von damals 1,60 Dirham (0,41 Euro) hat sich der Talabat-Kurs fast halbiert./tih/ag/la

    ---

    https://www.dfm.ae/the-exchange/market-information/company/TALABAT/trading/trading-summary

    Delivery Hero

    -5,89 %
    -17,16 %
    -21,77 %
    +10,43 %
    -26,22 %
    -54,75 %
    -84,44 %
    -30,42 %
    ISIN:DE000A2E4K43WKN:A2E4K4

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Delivery Hero Aktie

    Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,46 % und einem Kurs von 31.091 auf Ariva Indikation (13. Februar 2026, 10:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Delivery Hero Aktie um -17,16 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -21,77 %.

    Die Marktkapitalisierung von Delivery Hero bezifferte sich zuletzt auf 6,00 Mrd..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 33,57EUR. Von den letzten 7 Analysten der Delivery Hero Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 21,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 39,00EUR was eine Bandbreite von +5,16 %/+95,29 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Delivery Hero - A2E4K4 - DE000A2E4K43

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Delivery Hero. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIE IM FOKUS 2 Delivery Hero unter Druck wegen Nahost-Tochter Talabat Die Aktien von Delivery Hero haben am Freitag ihre jüngste Talfahrt fortgesetzt. Zu der Tatsache, dass Internetaktien zuletzt von Anlegern stark verkauft werden aus Sorge vor störendem KI-Einfluss, gesellten sich zu Wochenschluss schlechte …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     