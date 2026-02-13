ALNO AG: 16. Insolvenzbericht – Aktueller Stand jetzt verfügbar
Der neue 16. Sachstandsbericht zur ALNO AG liegt vor. Anleihegläubiger erhalten auf Anfrage exklusive Einblicke – streng vertraulich und nur gegen aktuellen Nachweis.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- Der 16. Sachstandsbericht des Insolvenzverwalters zur ALNO AG ist verfügbar.
- Die One Square Advisory Services S.à.r.l. und Rechtsanwalt Dr. Daniel Vos vertreten die Anleihegläubiger der ALNO AG.
- Das Insolvenzverfahren der ALNO AG ist nicht öffentlich, und die Weitergabe des Berichts ist nicht gestattet.
- Anleihegläubiger können den Sachstandsbericht gegen Nachweis ihrer Gläubigerstellung anfordern.
- Der Nachweis darf nicht älter als 14 Tage sein und kann in Form eines Depotauszuges oder Screenshots erfolgen.
- Anleihegläubiger werden gebeten, sich für die E-Mail-Verteiler unter den angegebenen Adressen anzumelden.
