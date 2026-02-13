    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsUnternehmensnachrichtenvorwärtsNachricht
    ALNO AG: 16. Insolvenzbericht – Aktueller Stand jetzt verfügbar

    Der neue 16. Sachstandsbericht zur ALNO AG liegt vor. Anleihegläubiger erhalten auf Anfrage exklusive Einblicke – streng vertraulich und nur gegen aktuellen Nachweis.

    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • Der 16. Sachstandsbericht des Insolvenzverwalters zur ALNO AG ist verfügbar.
    • Die One Square Advisory Services S.à.r.l. und Rechtsanwalt Dr. Daniel Vos vertreten die Anleihegläubiger der ALNO AG.
    • Das Insolvenzverfahren der ALNO AG ist nicht öffentlich, und die Weitergabe des Berichts ist nicht gestattet.
    • Anleihegläubiger können den Sachstandsbericht gegen Nachweis ihrer Gläubigerstellung anfordern.
    • Der Nachweis darf nicht älter als 14 Tage sein und kann in Form eines Depotauszuges oder Screenshots erfolgen.
    • Anleihegläubiger werden gebeten, sich für die E-Mail-Verteiler unter den angegebenen Adressen anzumelden.






    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
