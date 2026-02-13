    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSAFRAN AktievorwärtsNachrichten zu SAFRAN

    ROUNDUP

    121 Aufrufe 121 0 Kommentare 0 Kommentare

    Triebwerkhersteller Safran peilt deutlich mehr Gewinn an - Rekordhoch

    Für Sie zusammengefasst
    • Safran erwartet Gewinnsteigerungen durch Rüstungsboom.
    • Operatives Ergebnis soll 2026 auf 6,1-6,2 Mrd. Euro steigen.
    • Aktie erreicht Rekordhoch, Umsatzplus von 10% bis 2028.
    ROUNDUP - Triebwerkhersteller Safran peilt deutlich mehr Gewinn an - Rekordhoch
    Foto: Arne Dedert - DPA

    PARIS (dpa-AFX) - Der französische Triebwerkhersteller Safran verspricht sich vom Rüstungsboom und der anziehenden Nachfrage von Flugzeugbauern deutliche Gewinnsteigerungen in den kommenden Jahren. 2026 sollte das bereinigte operative Ergebnis bereits deutlich auf 6,1 bis 6,2 Milliarden Euro zulegen, hieß es am Freitag vom Unternehmen in Paris. Vergangenes Jahr stieg das Ergebnis bereits um gut ein Viertel auf 5,2 Milliarden. Die mittelfristigen Aussichten bis 2028 haben sich zudem gebessert, dann sollen es 7 bis 7,5 Milliarden sein. Bisher stand eine Milliarde weniger im Plan von Unternehmenschef Olivier Andriès. Die Aktie stieg auf ein Rekordhoch.

    Das Papier legte in Paris bis auf 331,70 Euro zu, womit sie das rund einen Monat alte jüngste Rekordhoch übertraf. Zuletzt lag die Aktie gut 7 Prozent im Plus. Auf Sicht von einem Jahr hat der Kurs rund ein Drittel gewonnen, in den vergangenen fünf Jahren hat er sich verdreifacht. Die Analysten der US-Investmentbank Goldman Sachs hoben die Aussichten für den Finanzmittelzufluss dieses Jahr als stark hervor. Die neuen Mittelfristziele lägen im Rahmen der Erwartungen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Airbus Group SE!
    Long
    181,90€
    Basispreis
    1,31
    Ask
    × 14,64
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    204,58€
    Basispreis
    1,32
    Ask
    × 14,64
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    2026 geben weiter die sogenannten Leap-Triebwerke Schub, deren Auslieferungen um 15 Prozent anziehen dürften. Sie kommen bei der Boeing 737 Max und der Airbus-Modellfamilie A320neo zum Einsatz. Der Umsatz mit Ersatzteilen dürfte ebenfalls wachsen. So soll der Erlös insgesamt im niedrig zweistelligen bis mittleren Zehnerprozentbereich zulegen. Der freie Mittelzufluss wird wohl von 3,9 Milliarden auf 4,4 bis 4,6 Milliarden Euro anschwellen.

    Das mittlere jährliche Umsatzplus von 2024 bis 2028 erwartet Safran nun bei rund zehn Prozent statt im hohen einstelligen Bereich. Das liegt vor allem am starken Ersatzteilgeschäft der zivilen Luftfahrt und dem Schwung bei Rüstungsaufträgen - insbesondere wegen neuer Bestellungen des französischen Kampfflugzeugs Rafale, das von Dassault Aviation gebaut und von Safran-Triebwerken angetrieben wird.

    Der Umsatz stieg im vergangenen Jahr um 12,5 Prozent auf 31,2 Milliarden Euro. Der auf die Aktionäre entfallende Gewinn zog um 3,5 Prozent auf 3,2 Milliarden Euro an. Die Dividende soll 3,35 Euro betragen nach 2,90 Euro ein Jahr zuvor./men/nas/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Airbus Aktie

    Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,20 % und einem Kurs von 201,3 auf Tradegate (13. Februar 2026, 10:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Airbus Aktie um +0,11 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,11 %.

    Die Marktkapitalisierung von Airbus bezifferte sich zuletzt auf 153,31 Mrd..

    Airbus zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0400 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 231,88EUR. Von den letzten 8 Analysten der Airbus Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 215,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 250,00EUR was eine Bandbreite von +11,42 %/+29,56 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    ROUNDUP Triebwerkhersteller Safran peilt deutlich mehr Gewinn an - Rekordhoch Der französische Triebwerkhersteller Safran verspricht sich vom Rüstungsboom und der anziehenden Nachfrage von Flugzeugbauern deutliche Gewinnsteigerungen in den kommenden Jahren. 2026 sollte das bereinigte operative Ergebnis bereits deutlich auf …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     