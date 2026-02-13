UBS stuft Safran auf 'Neutral'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Safran nach Zahlen und Ausblick mit einem Kursziel von 330 Euro auf "Neutral" belassen. Der Triebwerkhersteller sei kurzfristig sehr optimistisch, schrieb Ian Douglas-Pennant am Freitag. Die Frage sei, ob der mittelfristige Ausblick für 2028 vorsichtig gewählt sei oder nicht. Die Anleger dürften ihn wohl als konservativ werten./mis/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2026 / 07:06 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die SAFRAN Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,92 % und einem Kurs von 331,1EUR auf Tradegate (13. Februar 2026, 10:59 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Ian Douglas-Pennant
Analysiertes Unternehmen: Safran
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 330
Kursziel alt: 330
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
