UBS stuft Safran auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Safran nach Zahlen und Ausblick mit einem Kursziel von 330 Euro auf "Neutral" belassen. Der Triebwerkhersteller sei kurzfristig sehr optimistisch, schrieb Ian Douglas-Pennant am Freitag. Die Frage sei, ob der mittelfristige Ausblick für 2028 vorsichtig gewählt sei oder nicht. Die Anleger dürften ihn wohl als konservativ werten./mis/rob/agVeröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2026 / 07:06 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SAFRAN Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,92 % und einem Kurs von 331,1EUR auf Tradegate (13. Februar 2026, 10:59 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Ian Douglas-Pennant

Analysiertes Unternehmen: Safran

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 330

Kursziel alt: 330

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

